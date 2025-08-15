GALERIE FOTO Reținut pentru 24 de ore! Prima măsură a poliției în cazul bătăii care a scandalizat o țară întreagă

Reținut pentru 24 de ore! Prima măsură a poliției în cazul bătăii care a scandalizat o țară întreagă
Autoritățile au luat o primă decizie tranșantă în scandalul care a șocat o țară întreagă, după ce Renato Nica (16 ani), campion național la box, l-a bătut cu bestialitate pe kickboxerul Bogdan Sava (16 ani).

Renato Nica Bogdan Sava
Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore de Poliția Bacău, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Imaginile violente, surprinse de o cameră de supraveghere dintr-o sală de jocuri din Bacău, au făcut înconjurul internetului. În filmare se vede cum Renato Nica, însoțit de mai mulți prieteni, îl lovește crunt pe Sava, sub privirile impasibile ale martorilor, care nu au intervenit.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii au demarat cercetările în urma unei plângeri a mamei victimei.

"La data de 12 august a.c., o femeie de 36 de ani din Bacău a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, prin plângere scrisă, cu privire la faptul că, în dimineața aceleași zile, în jurul orei 00:30, fiul său ar fi fost agresat de către un alt băiat, fiind necesare îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe", a transmis Poliția Bacău, potrivit Adevărul.

Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional

  Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
Motivul atacului pare să fie o reglare de conturi pe fondul geloziei, ipoteză confirmată chiar de tatăl victimei. "Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Va fi operat", a spus tatăl lui Bogdan Sava pentru Ziarul de Bacău.

În paralel cu ancheta poliției, Federația Română de Box l-a suspendat deja pe Renato Nica și a anunțat că acesta riscă excluderea pe viață, precizând că "în careul magic îți arăți puterea, în afara lui caracterul".

