Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore de Poliția Bacău, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.



Imaginile violente, surprinse de o cameră de supraveghere dintr-o sală de jocuri din Bacău, au făcut înconjurul internetului. În filmare se vede cum Renato Nica, însoțit de mai mulți prieteni, îl lovește crunt pe Sava, sub privirile impasibile ale martorilor, care nu au intervenit.



Poliția a deschis dosar penal



Polițiștii au demarat cercetările în urma unei plângeri a mamei victimei.



"La data de 12 august a.c., o femeie de 36 de ani din Bacău a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, prin plângere scrisă, cu privire la faptul că, în dimineața aceleași zile, în jurul orei 00:30, fiul său ar fi fost agresat de către un alt băiat, fiind necesare îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe", a transmis Poliția Bacău, potrivit Adevărul.

