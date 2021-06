Cati bani poate castiga Simona Halep la Wimbledon: suma acordata campioanei, colosala, in ciuda unei scaderi cu 28%. Romania va avea record de participante in turneu 

Romania va avea un numar record de participante la Wimbledon: 6 jucatoare sunt calificate direct pe tabloul principal.

Turneul de la Wimbledon va incepe luni, 28 iunie, iar Romania isi egaleaza recordul care numara jucatoarele prezente pe tabloul principal. Nu mai putin de 6 jucatoare romane sunt calificate in competitia propriu-zisa, iar Monica Niculescu (193 WTA) ar putea deveni a saptea, in cazul in care o va invinge pe Kristie Ahn (118 WTA) in finala calificarilor.

Simona Halep (3 WTA), Sorana Cirstea (45 WTA), Patricia Tig (62 WTA), Irina Begu (79 WTA), Ana Bogdan (92 WTA) si Mihaela Buzarnescu (161 WTA) sunt cele 6 reprezentante ale Romaniei in Grand Slam-ul londonez, care va pune la bataie premii financiare in valoare de 2 milioane de euro.

Campioana en-titre la Wimbledon, Simona Halep ar urma sa incaseze suma de €1,979,979 in scenariul in care isi va apara titlul, cu 28% mai putin decat a incasat in 2019, informeaza Perfect Tennis.

Premiile financiare ale turneului de la Wimbledon, editia 2021



Tur 1: €55,905

Tur 2: €87,352

Tur 3: €133,940

Optimi: €210,810

Sferturi: €349,408

Semifinale: €541,582

Finalist: €1,048,224

Campion: €1,979,979

Organizatorii turneului de mare slem din Londra vor permite publicului acces in proportie de 50% pe arenele mari, in vreme ce terenurile mici vor putea gazdui pana la 75% din capacitate. Din fericire, finalele de simplu se vor desfasura cu asistenta completa pe Central Court; mai exact, 15,000 de spectatori vor putea vedea pe viu cele doua finale ale turneelor de simplu, noteaza WTA.