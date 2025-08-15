De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.



Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB - Drita 3-1 și ce urmează pentru echipele românești în cupele europene



FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova au jucat joi în turul trei preliminar din cupele europene. După ce a învins-o pe Drita la București cu 3-2, FCSB a obținut victoria și la Priștina, scor 3-1, și merge în play-off-ul Europa League, unde o va înfrunta pe Aberdeen. Calificarea în play-off-ul Europa League înseamnă că FCSB are asigurată prezența în faza principală din Conference League.



CFR Cluj nu a avut motive de bucurie după returul cu Braga. Ardelenii aveau nevoie să întoarcă rezultatul din tur, când au pierdut cu 1-2. Echipa lui Dan Petrescu nu a reușit acest lucru și a pierdut manșa secundă cu 0-2. Astfel, CFR a părăsit Europa League și își va continua parcusul în play-off-ul Conference League, unde se va duela cu Hacken.



Cel mai dramatic meci a fost cel dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova. După rezultatul din prima manșă, când oltenii s-au impus cu 3-0, formația din Bănie credea că obținerea calificării în play-off-ul Conference League este doar o formalitate.



Returul a început perfect pentru echipa lui Rădoi. Baiaram a marcat și a majorat diferența la general la 4-0. Doar că a urmat o revenire senzațională a slovacilor, care au egalat la general până în minutul 80.



Meciul s-a decis în prelungiri, unde oltenii au marcat de două ori, prin Băluță și Nsimba. În play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova va avea parte de un duel de foc cu Basaksehir.

