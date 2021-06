Simona Halep, pozitie precara in clasamentul WTA: o eliminare in primul tur la Wimbledon ar putea insemna iesirea din top 10 dupa 7 ani. Romanca ar putea parasi top 3 la finalul saptamanii 

Simona Halep se afla intr-o pozitie precara din punctul de vedere al locului ocupat in clasamentul WTA.

Situatia actuala a Simonei Halep in clasamentul WTA este una dintre cele mai potrivnice din ultimii 7 ani. Urcata in top 10 mondial din ianuarie 2014, campioana en-titre de la Wimbledon risca sa-si piarda locul in primele zece jucatoare ale lumii in cazul in care nu va participa la Grand Slam-ul londonez.

Campioana in 2019, dupa o finala perfecta facuta in fata Serenei Williams, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2, Simona Halep are de aparat nu mai putin de 2000 de puncte la editia din acest an a turneului de iarba, in conditiile in care in anul 2020 englezii nu au organizat turneul.

Retrasa din turneul WTA 250 de la Bad Homburg din aceasta saptamana premergatoare competitiei de mare slem de la Wimbledon, Simona Halep se expune riscului de a pierde ultimul loc al podiumului WTA. In cazul in care principala favorita a turneului WTA 500 de la Eastbourne, Aryna Sabalenka se califica cel putin pana in semifinale, Halep va cobori o pozitie si se va afla la 50 de puncte in spatele bielorusei.

Halep ar putea cadea chiar pe locul 5, existand posibilitatea de a fi intrecuta si de Elina Svitolina la finalul acestei saptamani, dar doar cu conditia ca sportiva din Ucraina sa isi adjudece trofeul la Eastbourne, iar Sabalenka sa nu paraseasca turneul inaintea fazei semifinalelor.

In cazul unei retrageri de la Wimbledon, Simona Halep ar ajunge la 4330 de puncte, un total care in clasamentul actual o plaseaza pe locul 10 WTA, peste Karolina Pliskova, dar sub Iga Swiatek, in consecinta, clasamentul Simonei Halep ar putea fi modificat drastic in cazul unei retrageri ori a unei eliminari in primul tur la Wimbledon, iar sportiva nascuta la Constanta si-ar putea vedea sirul de saptamani petrecute consecutiv in top 10 WTA incheiat.

Situatia romancelor in clasamentul WTA



3. Simona Halep, 6330 de puncte

45. Sorana Cirstea, 1614 puncte

62. Patricia Tig, 1263 de puncte

79. Irina Begu, 1044 de puncte

92. Ana Bogdan, 880 de puncte

113. Irina Bara, 715 puncte

153. Jaqueline Cristian, 509 puncte

161. Mihaela Buzarnescu, 485 de puncte

193. Monica Niculescu, 366 de puncte

199. Gabriela Ruse, 355 de puncte