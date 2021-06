Simona Halep, primire de gala la Wimbledon: "Fericita sa ma intorc!". Situatie complicata in clasament WTA inainte turneului 

Simona Halep s-a retras de la turneul Bad Homburg, iar acum se pregateste a incerca sa-si apere titlul castigat la Wimbledon, in 2019.

Romanca a ajuns la Londra, unde a fost primita cu o adevarata campioana, iar aceasta a postat si cateva imagini pe contul de Instagram.

"Fericita sa ma intorc" a scris jucatoarea de tenis in dreptul fotografiilor in care tine in maini cu tort cu decor special, pentru Wimbledon.

Simona Halep este favorita numarul doi la competitia londoneza, insa misiunea de pe iarba londoneza va fi una dificila, tinand cont ca nu a mai jucat niciun meci din 12 mai, cand s-a retras in partida cu Angelique Kerber, din cauza unei accidentari.

Campioana in 2019, dupa o finala perfecta facuta in fata Serenei Williams, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2, Simona Halep are de aparat nu mai putin de 2000 de puncte la editia din acest an a turneului de iarba, in conditiile in care in anul 2020 englezii nu au organizat turneul.