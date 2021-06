Intalnire speciala pentru Halep la Wimbledon! Tenismena s-a fotografiat cu Carla Suarez Navarro, revenita pe teren dupa ce a invins cancerul

Accidentata la gamba in timpul meciului cu Angelique Kerber de la turneul de la Roma, Halep se intoarce pe teren la Wimbledon, acolo unde este campioana en-titre. Romanca a castigat in 2019, ultima editie a turneului, dupa ce cea din 2020 a fost suspendata din cauza pandemiei de coronavirus.

La sesiunea de pregatire, Simona a avut parte de o surpriza placuta. Cand Halep intra pe teren, Carla Suarez Navarro, cea care se reintoarce pe teren in turneele mari dupa ce a invins in lupta cu cancerul, isi incheia antrenamentul.

Cele doua s-au intersectat si au profitat de ocazie pentru a se fotografia impreuna, iar intreg momentul a fost surprins de camerele aflate pe teren. Cel care le-a facut fotografia a fost Darren Cahill.

Always time for a photo with Carla ????@Simona_Halep ???? @CarlaSuarezNava

????: @Wimbledonpic.twitter.com/MwcTAdbJKX