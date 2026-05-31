Fundașul central Nikita Stoinov va fi și el prezent la acțiunea naționalei Israelului de luna viitoare, un meci amical cu Albania.

Selecționerul Gheorghe Hagi l-a convocat pe Cătălin Cîrjan pentru meciurile amicale ale naționalei României din luna iunie, însă căpitanul ”câinilor” nu este singurul jucător al lui Zeljko Kopic convocat la prima reprezentativă.

”Dinamoviști convocați la Loturile Naționale!

Jucătorii noștri, Cătălin Cîrjan & Nikita Stoinov, au primit convocările pentru Echipele Naționale.

🇷🇴 Cătălin face parte din lotul Echipei Naționale a României, care va disputa două meciuri amicale împotriva reprezentativelor din Georgia și Țara Galilor.

🇮🇱 Nikita va disputa un meci amical cu Echipa Națională a Israelului împotriva Albaniei.

Le dorim mult succes la lot și să se întoarcă sănătoși la Dinamo! 💪”, a anunțat Dinamo București pe rețelele de socializare.

Anunțul lui George Pușcaș după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference League: ”Doare!”

Dinamo a ratat șansa de a participa în cupele europene după ce a pierdut cu scorul de 1-2 în barajul cu FCSB, deși ”câinii” au încheiat sezonul pe locul 4, în timp ce rivalii abia pe locul 8!

George Pușcaș a simțit dureri înaintea meciului și nu a putut juca împotriva lui FCSB, însă atacantul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference League.

”Dezamăgirea este mare astăzi. Am visat cu toții să facem încă un pas și să ne calificăm mai departe, iar faptul că nu am reușit doare.

Astăzi suferim împreună, dar mâine ne ridicăm împreună. Ceea ce s-a construit aici este doar începutul. Avem motive să fim mândri, să rămânem uniți și să privim cu încredere spre sezonul viitor.

Mulțumim pentru tot. Ne vom întoarce mai puternici”, a scris George Pușcaș pe Instagram.