Boris Becker a calcat din nou pe bec! Ce a putut sa spuna in direct la BBC despre iubita tenismenului din Ungaria, Marton Fucsovics in timpul meciului cu Novak Djokovic 

Boris Becker, condamnat pentru un comentariu facut in direct la BBC la adresa iubitei tenismenului ungur, Marton Fucsovics.

Comentariul LIVE al partidelor de la Wimbledon este pentru Boris Becker parte a programului de lucru, dar fostul mare tenismen german a calcat din nou stramb in auzul a sute de mii de telespectatori. In timpul sfertului de finala disputat intre Novak Djokovic si Marton Fucsovics, Becker a facut remarci inadecvate la adresa iubitei tenismenului din Ungaria, Anett Boszormenyi.

In varsta de 29 de ani, Anett a aparut pe ecran in pauza dintre puncte si l-a impresionat instant pe Boris Becker, care a spus urmatoarele cuvinte: "Se spune ca cele mai frumoase femei sunt din Ungaria. Nu stiu daca e adevarat, dar ea e, cu siguranta, foarte draguta," a spus Becker live la BBC, afirmand dupa meci ca a facut o remarca cu intentii curate si nu a vrut sa ofenseze pe nimeni.

CEO al organizatiei caritabile care apara drepturile femeilor in sport, Stephanie Hilborne a dezaprobat gestul lui Boris Becker, comunicand: "Asociatia caritabila a femeilor in sport a lucrat decenii pentru a schimba cultura sportiva, inclusiv pentru a pune capat obiectificarii femeilor. Cand doi barbati se simt confortabil sa vorbeasca astfel despre femei - cu atat mai putin LIVE la TV - inseamna ca mai avem multe de facut.

Avem nevoie ca toata lumea sa inteleaga modul in care aceste remarci le afecteaza pe femei si fete. Nu ar trebui sa fim o inspiratie pentru fetele din urmatoarea generatie in loc sa vorbim despre aspectul femeilor?" a fost intrebarea retorica pusa de Hilborne, noteaza Daily Mail.

Novak Djokovic l-a invins pe Marton Fucsovics in trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-4 si il va intalni in penultimul act pe Denis Shapovalov, aflat la prima sa semifinala de turneu de mare slem. In jumatatea inferioara de tablou, Matteo Berrettini va primi replica polonezului Hubert Hurkacz in vederea obtinerii unui loc in finala din data de 11 iulie.