"Cred ca i s-a facut rau de la nivelul de joc!" Tatal roman al Emmei Raducanu a dat primele declaratii dupa disparitia-soc a fiicei sale de pe teren la Wimbledon 

Tatal roman al Emmei Raducanu a dat declaratii presei dupa ce fiica lui s-a retras neasteptat din optimea cu Ajla Tomljanovic.

Tatal Emmei Raducanu, Ian Raducanu a declarat pentru presa din Marea Britanie ca este mandru de realizarile fiicei sale in turneul de la Wimbledon. Numar 338 WTA, jucatoarea in varsta de 18 ani a reusit 3 victorii pe tabloul principal la prima sa participare intr-un turneu de mare slem, invingandu-le pe Diatchenko, Vondrousova si Cirstea, ultimele doua fiind de calibru top 50 WTA.

Retrasa la scorul de 4-6, 0-3 in optimea jucata impotriva australiencei Ajla Tomljanovic, Emma Raducanu nu s-a mai intors pe teren, iar oficialii de la Wimbledon au fost nevoiti sa explice multimii motivul intreruperii bruste si definitive a partidei, acesta fiind dificultatile respiratorii ale jucatoarei britanice cu origini romanesti.

In Daily Mail s-a speculat ca ar fi fost vorba despre un atac de panica suferit de Emma Raducanu, subiect despre care tatal sau roman s-a pronuntat: "Cred ca este de la nivelul competitional, cine stie? Sunt mandru de fiica mea, cum multi britanici sunt" a spus Ian Raducanu, noteaza sursa mentionata.

James Carlton, managerul Centrului de Tenis Bromley, unde Emma Raducanu s-a antrenat in nenumarate randuri a avut cuvinte de lauda la adresa debutantei de la Wimbledon: "S-a descurcat incredibil de bine pentru a ajunge atat de departe in competitie si a intrecut asteptarile tuturor. O performanta foarte buna, aceasta de a ajunge in saptamana a doua de concurs. Vreau doar sa stie cat de fericiti suntem pentru ea. Sunt sigur ca vor mai fi ocazii in viitor in care se va descurca la fel de bine sau chiar mai bine," a afirmat Carlton.