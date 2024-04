Argentinianul Mariano Navone (23 de ani) a câștigat trei seturi în ziua de sâmbătă, 20 aprilie, pentru a-și asigura un loc în finala turneului ATP 250 de la București.

Finalist al competiției ATP 500 de la Rio de Janeiro în acest an, Navone a reușit marea surpriză în sferturile de finală și l-a eliminat pe capul de serie numărul unu, Francisco Cerundolo (21 ATP), scor 7-5, 4-6, 7-5.

Hungary for more

Marton Fucsovics reaches his first ATP Tour final since 2021 in Bucharest, taking out number 4 seed Tabilo 6-4 6-4!