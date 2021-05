Viata nu bate doar filmul, ci si PlayStation-ul! Marton Fucsovics a reusit lovitura imposibila la Madrid: Roger Federer ar fi invidios

Marton Fucsovics a reusit la Madrid o lovitura nemaivazuta in tenisul mondial.

Cateodata, viata reala bate nu doar filmul, ci si PlayStation-ul! In ciuda faptului ca a pierdut meciul cu Alexander Bublik, scor 6-7, 3-6, tenismenul maghiar, Marton Fucsovics a reusit lovitura care candideaza cu brio in momentul de fata la premiul "Lovitura anului in tenis."

In urma unui lob executat bine de tenismenul kazah, Marton Fucsovics s-a retras rapid la baza terenului si a executat, incredibil, un passing shot efectuat cu spatele la terenul advers. Mingea a trecut departe de adversarul sau, care s-a vazut fara nicio sansa la castigarea punctului, si a aterizat aproape de linie, construind o reusita foarte rar intalnita in tenisul mondial.

Marton Fucsovics ocupa locul 45 in clasamentul mondial si se mandreste cu pozitia 31 drept cea mai inalta clasare a carierei sale de pana in prezent.

Mai departe la Madrid, Bublik va juca in faza optimilor de finala impotriva tenismenului canadian, Denis Shapovalov.