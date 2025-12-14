Mihai Teja dă vina pe arbitraj, după Dinamo - Metaloglobus 4-0: „E greu, fiind o echipă mică”

Soro a deschis scorul în prima repriză a meciului jucat pe Arena Națională, după ce a fost servit de Cîrjan.
Dinamo s-a dezlănțuit în a doua parte și a marcat de trei ori. Prima oară prin Cristi Mihai, mai apoi a punctat și Perica, iar Cîrjan a închis tabela la 4-0 în urma unei faze superbe.
Mihai Teja, furios din cauza deciziilor de arbitraj
Mihai Teja a vorbit despre partida pierdută cu Dinamo și s-a arătat revoltat de felul în care a fost decisă una dintre fazele importante ale meciului de pe Arena Națională.
Antrenorul lui Metaloglobus s-a declarat nemulțumit de faptul că formația sa a primit patru goluri în acest duel.
„Ce înseamnă maniera asta de arbitraj? După arbitrul Flueran s-a dus la VAR să vadă dacă e penalty și după a dat ofsaid. Sunt niște lucruri incredibile.
Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, de pe locul pe care suntem noi... Lucrurile astea le simt. Fiind o echipă mică, e greu. Eu sunt supărat pentru că am luat 4 goluri. Am făcut greșeli stupide.
Nu avem jucători U21. E această regulă a celor 5 români, dar eu cred că trebuia să facem invers. Să băgăm bani în academii și după să punem pe teren jucătorii pe care i-am crescut. De unde să ia Metaloglobus români? O să crească prețurile”, a spus Mihai Teja, după înfrângerea cu Dinamo.
În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat pe poziția a doua în Superliga și se află la doar un punct în spatele liderului Rapid.
Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, iar Hermannstadt se poate distanta de formația bucureșteană.
