Mihai Teja dă vina pe arbitraj, după Dinamo - Metaloglobus 4-0: „E greu, fiind o echipă mică”

Soro a deschis scorul în prima repriză a meciului jucat pe Arena Națională, după ce a fost servit de Cîrjan.

Dinamo s-a dezlănțuit în a doua parte și a marcat de trei ori. Prima oară prin Cristi Mihai, mai apoi a punctat și Perica, iar Cîrjan a închis tabela la 4-0 în urma unei faze superbe.



Mihai Teja, furios din cauza deciziilor de arbitraj



Mihai Teja a vorbit despre partida pierdută cu Dinamo și s-a arătat revoltat de felul în care a fost decisă una dintre fazele importante ale meciului de pe Arena Națională.

Antrenorul lui Metaloglobus s-a declarat nemulțumit de faptul că formația sa a primit patru goluri în acest duel.

