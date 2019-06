Simona Halep, asteapta fanii romani la Eastbourne: "E plictisitor fara ei pe teren" VIDEO

Simona Halep s-a antrenat cu copiii la Eastbourne, inaintea primului turneu pe iarba din acest sezon.

Pauza de dupa deceptia de la Roland Garros a luat sfarsit pentru Simona Halep. ea intra in turul doi la Eastbourne in aceasta saptamana, singurul turneu pe iarba inaintea Wimbledon.



Simona Halep s-a antrenat cu copiii!

Intre atrenamente, Simona Halep s-a antrenat cu un grup de copii si le-a aratat miscari din tenis. Jucatoarea romanca a declarat ca e tot timpul fericita cu copii alaturi de ea.



Simona Halep asteapta romanii s-o sustina!



"E primul meu turneu pe iarba si sunt foarte entuziasmata sa vad cum va fi. Am jucat foarte bine in trecut si sper sa o fac din nou. Vremea este foarte buna in acest an. Le multumim fanilor, pentru ca fara ei e plictisitor pe teren", a spus Simona Halep.

Simona Halep va juca marti in primul meci de simplu, direct in turul II, cu invingatoarea dintre Hsieh si Camila Giorgi.