SIMONA HALEP - POLONA HERCOG 4-0 LIVE

Setul 1

4-0 Simona pierde doua puncte, in sa inchide game-ul la serviciu tot in favoarea ei!

3-0 BREAK Halep! Hercog nu reuseste sa o opreasca pe Simona. Slovena trimite in fileu, iar game-ul ii revine romancei

2-0 Simona face un game solid pe propriul serviciu si face repede 2-0

1-0 BREAK Halep! Simona incepe meciul cu un game castigat pe serviciul adversarei

Dupa ce ieri a eliminat-o pe Hsieh, scor 6-2, 6-0 in saisprezecimile turneului de la Eastbourne, Halep va juca astazi in optimi cu slovena Polona Hercog.

In cazul in care va ajunge in sferturi, Simona Halep se va duela cu Angelique Kerber (5 WTA).

.@AngeliqueKerber had to save set points in her first set, but she cruises at the #NatureValleyInternational ????

She remains on track to reach her third final in Eastbourne--> https://t.co/J3iAIzYa4l pic.twitter.com/ENEc3EpyyR