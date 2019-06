SIMONA HALEP - POLONA HERCOG 6-1 4-6 6-3 | Prima reactie a Simonei dupa calificarea in sferturi la Eastbourne: "Ma simt bine, sper sa pot juca si mai bine!"

Simona Halep a invins-o in trei seturi pe slovena Polona Hercog, scor 6-1 4-6 6-3 si si-a asigurat prezenta in sferurile de finala de la Eastbourne, acolo unde o va intalni pe Angelique Kerber.

Romanca a marturisit ca se simte bine pe iarba de la Eastbourne si a laudat-o pe adversara ei de astazi.

"A fost un meci dificil, stiam ca joaca bine si a trebuit sa fiu precauta, pentru ca pe iarba e dificil. Pana la final a fost bine, m-am simtit puternica pe picioare si nu am gresit prea mult. M-am antrenat la Londra, dar aici ma simt foarte bine pe teren, imi place sa vin aici. Sper sa pot juca si mai bine", a spus Simona Halep dupa meci.

HALEP - KERBER, IN SFERTURI LA EASTBOURNE

Angelique Kerber s-a calificat in sferturile de la Eastbourne dupa ce a invins-o pe Rebecca Peterson cu 7-6 6-0.

Intre Simona Halep si Angelique Kerber va fi a 11-a intalnire directa. Pana acum, din cele 10 intalniri, Simona Halep a castigat 6, iar nemtoaica doar 4.

Cea mai recenta intalnire dintre cele doua a avut loc anul trecut, in sferturi la Roland Garros, acolo unde Halep s-a impus cu 6-7 6-3 6-2. Tot Simona s-a impus in fata lui Kerber si la Australian Open 2018, cu scorul de 6-3 4-6 9-7, in semifinale.