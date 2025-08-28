Roger Federer, Carlos Alcaraz, iar acum, Iga Swiatek se numără printre jucătorii care pot găsi, ocazional, soluții nebănuite pe terenul de tenis. Jucătoarea poloneză s-a distrat în runda inaugurală a Openului American 2025, în care a pierdut doar trei game-uri în fața columbiencei Emiliana Arango (84 WTA). Iga Swiatek, lovituri „de robot” la US Open 2025 În victoria scor 6-1, 6-2, a doua jucătoare a lumii a adunat douăzeci și șase de lovituri direct câștigătoare, în cele șaizeci de minute ale jocului. Una dintre acestea a impresionat în manieră deosebită, Iga Swiatek reușind un retur de rever direct câștigător, într-un unghi greu de găsit, care a surprins și arbitra jocului.

Același lucru s-a întâmplat în turul trei al US Open 2024, când Iga Swiatek s-a duelat cu rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova. La un serviciu bine plasat de Pavlyuchenkova, Swiatek a replicat cu un retur în care a imprimat multă boltă și efect. Anul trecut la New York, Iga Swiatek a reușit cel mai greu de crezut retur în întregul turneu Când a văzut intensitatea slabă a mingii returnate, Anastasia Pavlyuchenkova nu a fost sigură nici măcar de faptul că Iga Swiatek va reuși să trimită mingea peste fileu. Surpriză, mingea nu doar că a căzut în terenul Pavlyuchenkovei, dar a căzut înapoi în terenul polonezei înainte ca rusoaica să aibă timp să expedieze mingea într-un colț opus. Până și arbitra meciului s-a amuzat și s-a abținut cu greu să nu râdă vizibil de modul în care punctul s-a desfășurat. Suzane Lamens (66 WTA) va fi adversara Igăi Swiatek în turul secund la Flushing Meadows.



Iga Swiatek, favorită la câștigarea US Open 2025. Ce a spus Mats Wilander pentru Sport.ro Într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, Mats Wilander nu s-a ferit să spună că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt clar superiori concurenței, un termen care îl cuprinde și pe Novak Djokovic, la 38 de ani. Pe tabloul feminin, Mats Wilander a identificat doar două jucătoare în stare să o învingă pe Iga Swiatek, care a ieșit campioană pe hardul de la Cincinnati. Aryna Sabalenka și Elena Rybakina sunt singurele rivale capabile să o depășească pe jucătoarea poloneză la New York, în opinia lui Mats Wilander. „Și eu am făcut dubla Cincinnati - US Open, în 1988. Vorbesc din experiență: e un plus uriaș de încredere. Pentru Iga e situația perfectă să câștige un alt titlu în Openul American. A câștigat Wimbledon, a câștigat la Cincinnati. Nu cred că poate pierde în fața nimănui, exceptându-le pe Sabalenka și Rybakina. Când Swiatek are o atitudine grozavă, cum a avut în perioada recentă, nu pierde în fața jucătoarelor mai slabe. În opinia mea, Iga va ajunge în finală, sunt aproape 100% sigur de asta, iar, în finală, depinde cu cine va juca. Dacă va juca împotriva Sabalenkăi sau a Rybakinei, cine știe ce se poate întâmpla? Dar e favorită, alături de Sabalenka. Swiatek și Sabalenka sunt marile favorite,” a completat Mats Wilander. Campioană a Openului American în 2022, Iga Swiatek speră să ajungă la al șaptelea titlu de mare șlem al carierei, în această toamnă.



