VIDEO Posibil doar o dată în viață: lovitura Igăi Swiatek a fost într-atât de bună încât și arbitrul a început să râdă de adversara sa

Posibil doar o dată &icirc;n viață: lovitura Igăi Swiatek a fost &icirc;ntr-at&acirc;t de bună &icirc;nc&acirc;t și arbitrul a &icirc;nceput să r&acirc;dă de adversara sa Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iga Swiatek, lovituri incredibile pe hardul de la Flushing Meadows.

TAGS:
Iga SwiatekUS Open 2025Tenis WTAarbitruanastasia pavlyuchenkova
Din articol

Roger Federer, Carlos Alcaraz, iar acum, Iga Swiatek se numără printre jucătorii care pot găsi, ocazional, soluții nebănuite pe terenul de tenis.

Jucătoarea poloneză s-a distrat în runda inaugurală a Openului American 2025, în care a pierdut doar trei game-uri în fața columbiencei Emiliana Arango (84 WTA).

Iga Swiatek, lovituri „de robot” la US Open 2025

În victoria scor 6-1, 6-2, a doua jucătoare a lumii a adunat douăzeci și șase de lovituri direct câștigătoare, în cele șaizeci de minute ale jocului.

Una dintre acestea a impresionat în manieră deosebită, Iga Swiatek reușind un retur de rever direct câștigător, într-un unghi greu de găsit, care a surprins și arbitra jocului.

Același lucru s-a întâmplat în turul trei al US Open 2024, când Iga Swiatek s-a duelat cu rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova.

La un serviciu bine plasat de Pavlyuchenkova, Swiatek a replicat cu un retur în care a imprimat multă boltă și efect.

Anul trecut la New York, Iga Swiatek a reușit cel mai greu de crezut retur în întregul turneu

Când a văzut intensitatea slabă a mingii returnate, Anastasia Pavlyuchenkova nu a fost sigură nici măcar de faptul că Iga Swiatek va reuși să trimită mingea peste fileu.

Surpriză, mingea nu doar că a căzut în terenul Pavlyuchenkovei, dar a căzut înapoi în terenul polonezei înainte ca rusoaica să aibă timp să expedieze mingea într-un colț opus.

Până și arbitra meciului s-a amuzat și s-a abținut cu greu să nu râdă vizibil de modul în care punctul s-a desfășurat.

Suzane Lamens (66 WTA) va fi adversara Igăi Swiatek în turul secund la Flushing Meadows.

Iga Swiatek, favorită la câștigarea US Open 2025. Ce a spus Mats Wilander pentru Sport.ro

Într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, Mats Wilander nu s-a ferit să spună că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt clar superiori concurenței, un termen care îl cuprinde și pe Novak Djokovic, la 38 de ani.

Pe tabloul feminin, Mats Wilander a identificat doar două jucătoare în stare să o învingă pe Iga Swiatek, care a ieșit campioană pe hardul de la Cincinnati.

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina sunt singurele rivale capabile să o depășească pe jucătoarea poloneză la New York, în opinia lui Mats Wilander.

„Și eu am făcut dubla Cincinnati - US Open, în 1988. Vorbesc din experiență: e un plus uriaș de încredere.

Pentru Iga e situația perfectă să câștige un alt titlu în Openul American. A câștigat Wimbledon, a câștigat la Cincinnati. Nu cred că poate pierde în fața nimănui, exceptându-le pe Sabalenka și Rybakina. Când Swiatek are o atitudine grozavă, cum a avut în perioada recentă, nu pierde în fața jucătoarelor mai slabe.

În opinia mea, Iga va ajunge în finală, sunt aproape 100% sigur de asta, iar, în finală, depinde cu cine va juca.

Dacă va juca împotriva Sabalenkăi sau a Rybakinei, cine știe ce se poate întâmpla? Dar e favorită, alături de Sabalenka. Swiatek și Sabalenka sunt marile favorite,” a completat Mats Wilander.

Campioană a Openului American în 2022, Iga Swiatek speră să ajungă la al șaptelea titlu de mare șlem al carierei, în această toamnă.

Iga Swiatek

  • Iga swiatek pl sezon 2023 us open rever
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
Un nepalez care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
ULTIMELE STIRI
De la ce oră joacă Sorana C&icirc;rstea și Jaqueline Cristian, &icirc;n turul doi al Openului American
De la ce oră joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în turul doi al Openului American
FCSB - Aberdeen, &icirc;n direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; țintesc calificarea &icirc;n Europa League
FCSB - Aberdeen, în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! „Roș-albaștrii” țintesc calificarea în Europa League
FCSB - Aberdeen, de la 21:30 (Pro TV VOYO). Care e cel mai pariat scor? Analiza lui Dan Chilom + cota FCSB-ului la calificare + echipe probabile
FCSB - Aberdeen, de la 21:30 (Pro TV & VOYO). Care e cel mai pariat scor? Analiza lui Dan Chilom + cota FCSB-ului la calificare + echipe probabile
Cele patru dileme ale lui Mircea Lucescu, care &icirc;i pot c&acirc;știga meciuri sau &icirc;i pot pierde calificarea la Mondial
Cele patru dileme ale lui Mircea Lucescu, care îi pot câștiga meciuri sau îi pot pierde calificarea la Mondial
FCSB - Aberdeen, de la 21:30, pe Pro TV și VOYO
FCSB - Aberdeen, de la 21:30, pe Pro TV și VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Hagi &bdquo;fierbe&ldquo;: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Hagi „fierbe“: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Denis Alibec, despre viciul care l-a costat mii de euro: &bdquo;Acolo &icirc;mi găseam liniștea&rdquo;

Denis Alibec, despre viciul care l-a costat mii de euro: „Acolo îmi găseam liniștea”

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat &rdquo;roșu&rdquo; &icirc;n prima manșă cu Aberdeen

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat ”roșu” în prima manșă cu Aberdeen

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

CITESTE SI
Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat &icirc;ncă o majorare, la o companie de stat. Apar &icirc;nsă și ofertele bune

stirileprotv Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat încă o majorare, la o companie de stat. Apar însă și ofertele bune

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un asiatic care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

stirileprotv Un asiatic care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!