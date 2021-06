Meciul care a schimbat istoria tenisului! 18 imagini care transmit totul despre semifinala de la Roland Garros in care Novak Djokovic a facut meciul carierei contra lui Rafael Nadal

Novak Djokovic si Rafael Nadal s-au duelat timp de 4 ore si 11 minute in penultimul act competitional la Roland Garros 2021.

Novak Djokovic l-a invins pe Rafael Nadal in semifinalele turneului de la Roland Garros, editia 2021, devenind primul om din istoria tenisului care il face pe "Regele Zgurii" sa piarda doua partide la Roland Garros.

Rafa a inceput partida bine, desprinzandu-se la 5-0 in primul set. Au fost secvente de joc in care campionul en-titre de la Paris s-a aratat in control deplin al jocului, intrand intr-o stare de joc in care Novak a parut sa isi fi pierdut reperele terenului.

Exasperat de reusitele tenismenului iberic, Novak Djokovic a privit cu frustrare liniile de joc, pe care le-a vazut atinse de mingi trimise de Rafael Nadal in dese randuri, in cadrul primului set.

Recalibrat ca joc, Novak Djokovic a inceput sa ajunga la fiecare minge si a redus drastic numarul erorilor nefortate, castigand 3 game-uri la rand; 'Nole' a anulat 6 mingi de set procurate de Rafael Nadal in primul set, dand semnale ca setul 2 se va desfasura intr-o maniera total diferita.

Intoarsa pe dos, partida a curs in sens invers inca din startul setului secund, in care Novak Djokovic a facut break-ul la prima ocazie, incercand sa rascumpere timpul pierdut in primul set.

Frustrarea si oboseala acumulate de Rafael Nadal la finalul seturilor 2 si 3 au inghitit palmaresul aproape impecabil al "Regelui Zgurii" de la Paris. Dupa mai bine de o ora de lupta, incheiata intr-un tiebreak in care mini-break-ul decisiv a fost cedat de Nadal la un voleu de forehand aparent usor, din zona fileului, Nadal a inceput sa resimta tot mai puternic regretul erorilor nefortate, care aveau sa atinga borna 55 la finalul meciului.

Incurajat puternic de antrenorul Marian Vaida si de sotia sa, Jelena, Novak Djokovic a gasit puterea de a mentine ritmul de joc la un nivel atat de ridicat incat i-a provocat crampe musculare lui Rafael Nadal, o priveliste nemaivazuta pe zgura de la Roland Garros.

Dupa 13 semifinale castigate din 13 jucate la Roland Garros, Rafael Nadal nu a avut incotro decat sa recunoasca superioritatea liderului mondial in aceasta partida, care acum il conduce pe Rafa cu 30-28 la meciurile directe.

Novak Djokovic este omul care intrece orice limite in tenisul modern, iar bariera "Rafael Nadal la Roland Garros" a fost cel putin ciobita drept consecinta a acestui esec pe care sarbul i l-a administrat ibericului. Pentru a verifica valoarea performantei, trebuie mentionat ca Nadal il conduce pe Djokovic cu 7-2 in meciurile jucate la Openul Francez, dar nu l-a invins niciodata pe Djokovic la Melbourne, unde sarbul s-a impus in ambele confruntari directe.

Relatia dintre Novak Djokovic si publicul francez nu are egal in lumea tenisului. Numarul 1 ATP si-a facut timp, dupa 4 ore si 11 minute de joc istovitor sa ofere raspunsuri complexe, pline de emotie in interviul oferit dupa meci, neratand oportunitatea de a-i impresiona pe spectatori cu franceza sa. Djokovic are acum sansa de a cuceri cel de-al doilea titlu la Paris al carierei si, implicit, de a-l intrece pe Roger Federer la acest capitol. Nu in ultimul rand, Novak poate ajunge la 19 titluri de Grand Slam castigate, cu doar unul mai putine decat Federer si Nadal, liderii ierarhiei all-time.