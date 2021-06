Reactia de mare campion a lui Rafael Nadal dupa esecul dureros din semifinala de la Roland Garros: "Nu incape indoiala: Novak Djokovic a meritat sa castige!"

Rafael Nadal a admis ca Novak Djokovic a meritat cu desavarsire victoria in semifinala de la Roland Garros.

Confruntarea dintre Rafael Nadal si Novak Djokovic din semifinalele Roland Garros 2021 a fost una dintre cele mai spectaculoase din intreaga istorie a turneului, opinie impartasita pe Twitter de fostul lider ATP, Andy Roddick si de Darren Cahill.

"Unul dintre cele mai bune meciuri de tenis pe care le-am vazut vreodata. Bine jucat, Novak si Rafa. Un tenis genial! Felicitari lui 'Nole', care a reusit sa iasa din acea gaura de la 0-5 in primul set," a scris antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill pe Twitter.

Reactia lui Rafael Nadal dupa esecul care i-a spulberat visul de a deveni cel mai titrat tenismen din istorie



"La inceput cred ca a jucat putin mai slab, a facut niste greseli. Mai tarziu in meci, e adevarat ca conditiile de joc au fost mai lente; de-a lungul turneului am jucat pe caldura, iar mingea produce sarituri inalte, iar in timpul serii, situatia se inverseaza. Mingea sare mai jos si capata mai putin top-spin, iar aceste conditii sunt mai favorabile pentru el. Dar asta nu conteaza, asta e tenisul. Jucatorul care se obisnuieste mai bine la conditiile de joc este jucatorul care merita sa castige. Nu exista nicio indoiala ca el a meritat sa castige.

Acesta este sportul: uneori castigi, alteori pierzi. Am incercat sa dau ce am mai bun, dar probabil nu a fost cea mai buna zi a mea, in ciuda faptului ca am luptat si am depus mult efort," a fost reactia lui Rafael Nadal in cadrul conferintei de presa organizate dupa meci.

Ce a spus Novak Djokovic dupa "cel mai mare meci facut vreodata la Roland Garros"



"Cu siguranta, a fost cel mai bun meci in care am fost implicat la Roland Garros si in top 3-ul meciurilor pe care le-am jucat in intreaga mea cariera de tenismen, luand in considerare calitatea tenisului jucat, faptul ca mi-am infruntat cel mai mare rival pe terenul pe care a avut atat succes si a fost forta dominanta in ultimii 15 ani si atmosfera, care a fost complet electrica.

Amandoi am primit o mare sustinere din partea publicului. M-am bucurat ca nu s-a aplicat regula orei de stingere si s-a gasit o derogare pentru spectatori. O noapte si un meci pe care le voi tine minte pentru totdeauna," a declarat Novak Djokovic in fata jurnalistilor prezenti la Paris.