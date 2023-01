Nick Kyrgios s-a retras din Openul Australiei, din cauza unei accidentări

Veste proastă pentru organizatorii Australian Open, pentru fanii tenisului și pentru cursul carierei lui Nick Kyrgios: tenismenul australian a fost forțat să se retragă din ediția 2023 a turneului de mare șlem de la antipozi, din cauza unei accidentări la genunchi - o micro-ruptură a meniscului.

Nici în acest an, așadar, Nick Kyrgios nu va avea șansa de a-și îmbunătăți cea mai bună performanță atinsă vreodată la Melbourne - sfertul de finală, bifat în 2015. „Sunt extrem de dezamăgit. E brutal, nu mi-a fost ușor să primesc vestea,” a spus tenismenul australian.

În conferința de presă extraordinară, prin care a făcut anunțul retragerii din turneu, Nicholas Kyrgios a anunțat că se va supune unei artroscopii de genunchi, o procedură chirurgicală standard, urmată de o perioadă de recuperare de aproximativ 3-4 săptămâni, potrivit jurnalistului Jose Morgado.

Din nefericire, absența lui Nick Kyrgios de la Australian Open 2023 înseamnă și imposibilitatea de a-și apăra, alături de prietenul Thanasi Kokkinakis, titlurile de campioni în proba de dublu masculin, adjudecate în 2022.

Nick Kyrgios va fi înlocuit de americanul Denis Kudla, pe tabloul principal.

37 de victorii și 10 înfrângeri a fost palmaresul australianului Nick Kyrgios, în sezonul anterior.

