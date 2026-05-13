Aflat din 2011 la Bayern, Neuer ajunge la finalul contractului pe 30 iunie. La 40 de ani, legendarul portar german va semna însă o nouă înțelegere, valabilă încă un sezon.

Manuel Neuer semnează prelungirea contractului cu Bayern Munchen

Sky Sport anunță că există un acord total între Neuer și Bayern, iar portarul va semna noua înțelegere în următoarele zile, posibil chiar înaintea ultimei etape din Bundesliga, când campioana va primi vizita lui FC Koln.

Neuer, care va rămâne principala variantă pentru postul de portar și în sezonul viitor, va încasa un salariu redus față de cel din prezent, estimat la aproximativ 20 de milioane de euro anual brut.

În acest sezon, Neuer a apărat în 36 de partide, iar în 11 dintre ele și-a păstrat poarta intactă.

Manuel Neuer ocupă locul 5 în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe meciuri la Bayern Munchen, nu mai puțin de 597. Portarul i-ar putea depăși pe Oliver Kahn (632) sau Gerd Muller (607), însă are șanse minime să îi devanseze pe Thomas Muller (756) și Sepp Maier (709).

Campionul mondial din 2014 a cucerit până acum 32 de trofee cu Bayern Munchen, printre care două Ligi ale Campionilor și 13 titluri în Bundesliga.