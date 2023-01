Novak Djokovic, la un pas de retragere din Openul Australiei? Ce decizie a luat sârbul

UPDATE 11:15. Novak Djokovic s-a antrenat, în cele din urmă, cu o oră mai târziu decât era inițial programat. Multiplul campion de la Melbourne s-a antrenat cu un bandaj mare aplicat în zona coapsei stângi.

„Totul e în regulă, ne vedem la meci!”, a spus Novak Djokovic, la finalul antrenamentului, potrivit ziaristului sârb, Sasa Ozmo.

Pentru a doua oară în cinci zile, Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) a fost nevoit să își anuleze o sesiune de pregătire la Melbourne. Tensiunea crește în echipa tenismenului sârb - de nouă ori campion al Openului Australian -, fostul număr 1 ATP nedeclarându-se apt pentru a efectua ultimul antrenament înainte de primul tur al ediției 2023.

Marți, 17 ianuarie, „Nole” este programat să închidă programul sesiunii de seară în Arena Rod Laver, în meciul cu Roberto Carballes Baena, număr 75 ATP.

„Antrenamentul lui Djokovic, fixat să înceapă la ora 7, a fost scos din program. Am fost anunțați de organizatori că a fost anulat,” a informat jurnalistul sârb, Sasa Ozmo, deplasat la Melbourne.

În data de 11 ianuarie, Djokovic a oprit la jumătate un meci de antrenament cu Medvedev, din cauza problemelor acuzate la genunchi: „Nu am vrut să îmi asum riscuri pentru a nu agrava situația. E vorba despre aceeași problemă pe care am avut-o la Adelaide. Genunchiul a devenit puțin rigid,” a spus Novak Djokovic, explicându-și starea de moment, potrivit 9News.

Multiplul campion de Grand Slam a acuzat probleme la nivelul genunchiului inclusiv în timpul turneului ATP 250 de la Adelaide, pe care l-a câștigat.

#Djokovic practice, supposed to start at 7PM, now off the schedule. We've been told by the organizers that it's been cancelled. Will let you know if there are further developments, in case he reschedules it etc. #AustralianOpen