Campioana României se oprește în sferturile ABA League.

U-BT Cluj-Napoca a fost eliminată din competiţia de baschet masculin ABA League, după ce a fost învinsă în deplasare de echipa muntenegreană Buducnost Voli Podgorica, marţi seara, cu scorul de 112-81 (29-19, 26-24, 25-27, 32-11), în meciul decisiv din sferturile de finală.

Buducnost Voli Podgorica - U-BT Cluj 112-81

''U'' a fost învinsă cu 2-1 la general de Buducnost, după 86-73 pentru muntenegreni, marţea trecută, tot la Podgorica, şi victorie cu 94-90 a campioanei României, vineri, la Cluj-Napoca.

Cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon competiţional de şase ori. Ele s-au mai înfruntat în play-off-ul EuroCup (100-82 pentru ''U'' în deplasare) şi în Top 8 al ABA League (94-89 pentru Buducnost, la Podgorica şi 110-72 pentru Buducnost la Cluj-Napoca).

Buducnost a dominat categoric jocul decisiv, câştigând la o diferenţă de 31 de puncte.

Daron Russell, ca de obicei, MVP-ul ardelenilor

Daron Russell a fost MVP-ul clujenilor, cu 24 de puncte, 6 pase decisive, Iverson Molinar Jones a reuşit 15 p, 3 pd, iar Dusan Miletic s-a evidenţiat cu 16 p, 8 rec.

Rasheed Sulaimon, cu 24 puncte, 4 pase decisive, şi Axel Bouteille, cu 21 p, 10 recuperări, au fost cei mai buni oameni ai gazdelor, Zoran Nikolic s-a remarcat cu 16 p, 3 rec, Nikola Tanaskovic a adăugat 11 p, 5 rec, 3 pd, iar Kevin Duane Ferrell Jr a contribuit cu 12 p, 3 pd.

Pentru ''U'' acesta a fost primul său sezon în Liga Adriatică, notează Agerpres.

