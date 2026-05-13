U-BT Cluj-Napoca a fost eliminată din competiţia de baschet masculin ABA League, după ce a fost învinsă în deplasare de echipa muntenegreană Buducnost Voli Podgorica, marţi seara, cu scorul de 112-81 (29-19, 26-24, 25-27, 32-11), în meciul decisiv din sferturile de finală.

''U'' a fost învinsă cu 2-1 la general de Buducnost, după 86-73 pentru muntenegreni, marţea trecută, tot la Podgorica, şi victorie cu 94-90 a campioanei României, vineri, la Cluj-Napoca.

Cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon competiţional de şase ori. Ele s-au mai înfruntat în play-off-ul EuroCup (100-82 pentru ''U'' în deplasare) şi în Top 8 al ABA League (94-89 pentru Buducnost, la Podgorica şi 110-72 pentru Buducnost la Cluj-Napoca).

Buducnost a dominat categoric jocul decisiv, câştigând la o diferenţă de 31 de puncte.