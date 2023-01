Primă zi nereușită la Melbourne: Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, eliminate din Openul Australian

Tenisul românesc a debutat cu două eșecuri în prima zi a Openului Australian, ediția 2023. Jaqueline Cristian (24 de ani, 161 WTA) și Ana Bogdan au sfârșit eliminate în runda inaugurală de către Jessica Pegula, respectiv Anna Bondar.

Dacă Jaqueline Cristian a reușit să câștige doar un game în fața numărului 3 mondial, Jessica Pegula, în meciul de deschiere pe Arena Margaret Court, Ana Bogdan (30 de ani, 63 WTA) a fost învinsă după două ore de joc strâns.

Anna Bondar a depășit-o pe Ana Bogdan, 6-2, 2-6, 6-3, la capătul a o sută douăzeci de minute de joc, interval în care unguroaica, număr 81 WTA, a câștigat 87 de puncte, cu doar 4 mai mult decât jucătoarea din Sinaia.

Ana Bogdan a cedat primul break în setul decisiv, dar a reușit să îl recupereze imediat după. Din nefericire, jucătoarea din țara noastră și-a pierdut serva de două ori consecutiv, în finalul partidei.

Turul 3, atins în 2018, rămâne cel mai bun rezultat al Anei Bogdan la antipozi.

Irina Begu, Sorana Cîrstea și Patricia Țig vor intra în turneu marți.

Marți, 17 ianuarie

