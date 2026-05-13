Diferență și de caracter: letona Ostapenko, mult sub clasa arătată de Sorana Cîrstea, la Roma
Sorana Cîrstea, superioară nu doar din punct de vedere sportiv, pe terenul de tenis, la Roma.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a ajuns la un nivel de maturitate admirat deopotrivă de marile voci ale tenisului. Simona Halep, specialiști și antrenori o laudă pe jucătoarea din România pentru eleganța și calmul cu care își urmează drumul în 2026, anul care poate fi ultimul al carierei sale, în circuitul profesionist de tenis.

Admirabilă în ediția din acest an a Openului Transilvaniei, în care nu a pierdut set, a reușit să pună în teren chiar 14 ași, într-o partidă, dar și să câștige mai multe seturi cu 6-0, inclusiv în finala întrecerii, disputată cu Emma Răducanu, Sorana Cîrstea a arătat și la Roma că este capabilă să învingă campioane de Grand Slam.

Jelena Ostapenko și înfrângerile, o relație complicată

De această dată, i-a venit rândul letonei Jelena Ostapenko. Câștigătoarea Roland Garros 2017 a reacționat prost atunci când a observat că nu găsește constant soluții pentru a o destabiliza pe Sorana Cîrstea.

Sentimentul de neputință al Jelenei Ostapenko s-a acutizat în setul secund, când Sorana Cîrstea a reușit să revină de la 2-4 și 3-5 la game-uri, împotriva jucătoarei din țara baltică.

Sorana Cîrstea nu a intrat în jocul psihologic al sportivei din Letonia

În momentele de cumpănă, Ostapenko a fost auzită strigând „haide!”, încurajându-se tocmai pe limba adversarei, moment care a fost contracarat cu succes de Adrian Cruciat, care a strigat, imediat, la rândul său, același lucru.

De mai multe ori, în game-urile delicate din partea a doua a setului final, Jelena Ostapenko a privit lung către arbitru, cerând socoteală pentru dialogurile prelungite dintre Cruciat și ceilalți membri ai staff-ului Soranei Cîrstea și jucătoarea română, aflată în teren.

Ostapenko, o față înainte de meci, o alta, la finalul partidei

Cererile Jelenei Ostapenko au fost ignorate, discret, de oficialul partidei, iar, la final, când scorul a arătat un definitiv 6-1, 7-6 (0), Ostapenko nu a fost capabilă de un salut amical, în zona fileului.

Și-a îndepărtat privirea de la fața Soranei Cîrstea în timp ce i-a strâns mâna, într-un gest rece, caracteristic letonei, dar care vine în contrast cu declarațiile făcute de aceasta înainte de meci.

„Este o persoană extraordinar de drăguță și o mare muncitoare. Cred că faptul că 2026 este ultimul ei an îi oferă o anumită libertate, pentru că nu mai are presiunea de a-și apăra punctele. Va fi cu siguranță un meci bun, ne cunoaștem foarte bine”, spunea Ostapenko, înaintea partidei cu Sorana Cîrstea.

foto: captură Corvath Draemir

