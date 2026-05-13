După ce a cucerit titlul de campion în Serie A cu trei runde înainte de final, Cristi Chivu poate obține și Cupa Italiei alături de Inter. Finala contra lui Lazio, de la Roma, este programată astăzi, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

Marco Materazzi: "Îi provoc pe fanii lui Inter să spun dacă chiar au crezut în Cristi Chivu"

Marco Materazzi (52 de ani), campion mondial cu Italia în 2006 și fost coleg cu Cristi Chivu la Inter, a avut un discurs superb referitor la actualul antrenor al "nerazzurrilor", într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport. Fostul fundaș s-a numărat printre puținii oameni de fotbal din Italia care au avut încredere deplină în Chivu încă de la începutul mandatului.

"La ultimul meci (n.r - 3-0 contra lui Lazio), am văzut un Inter care nu a făcut niciun compromis. Obiectivul era deja îndeplinit, dar nu a făcut niciun compromis. E o echipă motivată să câștige tot. Inter este un club la care se fac puține greșeli.

Îi provoc pe fanii lui Inter să spună dacă la începutul acestui sezon chiar credeau faptul că Cristi Chivu va reuși să atingă toate aceste performanțe. Eu mereu am zis un singur lucru: 'Nu vă temeți, Cristian știe ce face'", a spus Materazzi.

Marco Materazzi: "Chivu iese în față și le arată jucătorilor că care încredere în ei"

Întrebat ce ar însemna pentru Inter un triumf și în Cupa Italiei, Materazzi a continuat în aceeași notă, vorbind în principal despre Cristi Chivu.

"Ar fi o dublă grozavă. Cei care l-au evaluat pe Cristian vara trecută nu au făcut-o bazându-se numai pe cele 13 meciuri pe care le avea ca antrenor în Serie A, la Parma, ci luând în calcul și tot ceea ce înseamnă el pentru Inter.

Chivu e genul de antrenor care iese în față și le arată jucătorilor că are încredere în ei. Nimeni nu te învață asta. E o caracteristică pe care el o are încă din perioada în care era jucător la Ajax. Atunci, la 20 de ani, era căpitanul echipei", a mai spus Materazzi.