Sorana Cîrstea, exemplu istoric de longevitate în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea (36 de ani) își rescrie firul istoric al carierei, dar, în acest drum, reconturează inclusiv istoria modernă a tenisului.

Calificându-se în semifinalele competiției WTA 1000 de la Roma, sportiva din România a devenit a doua cea mai vârstnică jucătoare ajunsă într-un penultim act de turneu de o mie de puncte, de la introducerea acestui format, în 1990.

Sorana Cîrstea, a doua jucătoare, ca vârstă, care ajunge într-o semifinală de turneu WTA 1000

Cîrstea a bifat această performanță la 36 de ani și 28 de zile, depășind jucătoare precum Conchita Martinez, Samantha Stosur și Serena Williams, cunoscute pentru longevitatea demonstrată în circuit.

Serena Williams a jucat o semifinală de întrecere WTA 1000 la 34 de ani și 225 de zile, dar nu mai târziu, pe când Martina Navratilova a reușit, tot pe zgura de la Roma, dar în 1994, să joace o semifinală la 37 de ani și 196 de zile, notează OptaAce.

Doar Billie Jean King și Martina Navratilova, peste longevitatea Soranei Cîrstea, la Roma

În plus, în istoria turneului WTA 1000 de la Roma, Sorana Cîrstea a devenit a treia cea mai vârstnică semifinalistă.

Billie Jean King deține recordul; în 1982, fosta jucătoare americană a jucat semifinală pe când avea 38 de ani și 163 de zile.

Sorana Cîrstea își egalează cea mai înaltă clasare a carierei, loc 21 WTA, indiferent de rezultatul din semifinală

Dacă va reuși să treacă și de a patra jucătoare a lumii, Cori Gauff - campioana Roland Garros 2025 -, Sorana Cîrstea va avansa până pe poziția a optsprezecea a ierarhiei mondiale, care ar însemna un nou record de carieră.

Câștigarea trofeului în capitala Italiei ar conduce-o pe Sorana Cîrstea până pe al 15-lea loc în clasamentul mondial.

