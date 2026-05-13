Sorana Cîrstea (36 de ani) își rescrie firul istoric al carierei, dar, în acest drum, reconturează inclusiv istoria modernă a tenisului.

Calificându-se în semifinalele competiției WTA 1000 de la Roma, sportiva din România a devenit a doua cea mai vârstnică jucătoare ajunsă într-un penultim act de turneu de o mie de puncte, de la introducerea acestui format, în 1990.

Cîrstea a bifat această performanță la 36 de ani și 28 de zile, depășind jucătoare precum Conchita Martinez, Samantha Stosur și Serena Williams, cunoscute pentru longevitatea demonstrată în circuit.

Serena Williams a jucat o semifinală de întrecere WTA 1000 la 34 de ani și 225 de zile, dar nu mai târziu, pe când Martina Navratilova a reușit, tot pe zgura de la Roma, dar în 1994, să joace o semifinală la 37 de ani și 196 de zile, notează OptaAce.