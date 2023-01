Semifinalist în ediția 2022 a Openului American, Frances Tiafoe (24 de ani, 17 ATP) și-a deschis cu victorie drumul în turneele de mare șlem ale sezonului 2023. Tenismenul american l-a eliminat în runda inaugurală a Openului Australian pe germanul Daniel Altmaier în patru seturi, scor 6-3, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (6), la capătul unei lupte de 3 ore și 19 minute.

De această dată, nu tenisul agresiv a ieșit în prim-plan, în ceea ce îl privește pe Frances Tiafoe. Deși a reușit performanțe remarcabile - adunând 82 de lovituri direct câștigătoare în cele patru seturi -, nord-americanul a ieșit în evidență mai degrabă prin echipamentul de joc purtat.

Cu o paletă de culori vii, parcă împrăștiate aleatoriu atât pe pantaloni, cât și pe maioul de joc ales, apariția lui Frances Tiafoe s-a viralizat pe Twitter, unde fanii tenisului s-au putut minuna de originalitatea echipamentului Nike.

La finalul partidei, Frances Tiafoe a bătut palma cu arbitrul de scaun, într-un stil necaracteristic tenisului.

The umpire high-five.

The outfit (The Big Faux Romper™️, per @racquetmagazine).

The vibes are *elite* for Frances Tiafoe at the #AusOpen. pic.twitter.com/zfN4LxqFBT