Semifinalistă în ediția 2023 a Openului Australian, Victoria Azarenka a fost surprinsă neplăcut de calitatea aplicată avatarului său într-un joc de tenis produs pentru telefoanele mobile.

„E groaznic! De ce arăt ca și Casper Ruud?”, s-a întrebat sportiva din Belarus, punând la îndoială calitatea jocului de mobil, Match Point.

„Forehandul de calitate 80, reverul, de 90, ăsta nu pot să fiu eu,” i-a răspuns tenismenul norvegian, Casper Ruud, lăsând de înțeles că are încredere mai mare în lovitura sa de forehand, iar jocul nu ar simula îndeajuns de bine realitatea.

Elevul lui Patrick Mouratoglou, Holger Rune și fostul câștigător al Australian Open, Thanasi Kokkinakis nu au putut decât să se amuze de nereușita producătorilor acestui joc.

