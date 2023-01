Holger Rune (19 ani, 10 ATP) a răspuns admirabil la presiunea primei optimi de finale jucate în carieră la Australian Open. Tenismenul danez a salvat o minge de meci cu un passing shot de rever care concurează cu orice reușită de acest fel a lui Rafael Nadal ori Novak Djokovic.

Pe când conducea cu 5-4 în setul decisiv al partidei cu Andrey Rublev - pierdute, în cele din urmă, în cinci seturi, scor 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (9)-, jucătorul scandinav i-a transmis antrenorului său, Patrick Mouratoglou, un gest prin care i-a cerut să își țină gura închisă.

Holger Rune gestures towards his box during this tense deciding set ????#AusOpen | @discoveryplusUK pic.twitter.com/B1G4xjChIQ