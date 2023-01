Stefanos Tsitsipas (24 de ani) a făcut declarația prin care îl apreciază pe campionul Australian Open 2023, Novak Djokovic (35 de ani), drept cel mai bun tenismen din istorie.

„Djokovic e unul dintre cei mai buni din sportul nostru și cred că e cel mai bun dintre toți care au ținut o rachetă vreodată în mână,” a spus Stefanos Tsitsipas în discursul de învins, ținut în timpul ceremoniei de premiere de la Melbourne.

