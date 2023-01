Audiențele TV ale Australian Open, în picaj liber, față de ediția 2022: câte milioane s-au uitat la finală

Audiențele TV înregistrate în timpul Australian Open 2023 au scăzut cu peste 33%, în raport cu cele adunate în 2022, când australienii Ashleigh Barty, Nick Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au ieșit campioni.

Dacă în ianuarie 2022 4,2 milioane de australieni au urmărit finala câștigată de Ashleigh Barty, în fața americancei Danielle Collins, meci urmat de finala turneului de dublu, disputată între patru australieni, doar o treime - 1,4 milioane - au ales să privească ultimul act dintre Elena Rybakina și Aryna Sabalenka, succedată de finala turneului de dublu masculin.

Numerele au venit ca un mare semnal de alarmă pentru televiziunea Nine, care a semnat un contract în valoare de $500 de milioane pentru a-și asigura drepturile de transmisie ale competiției până în 2030, informează News AU.

Coin Vickery, expert în media a declarat, comentând scăderea semnificativă în nivelul de audiență măsurat: „Lumea tenisului duce lipsă de audiențe TV, pentru că e într-o fază de tranziție. Sportivii care garantau interesul, precum Ashleigh Barty sau Roger Federer s-au retras, iar din urmă vin foarte puțini, până acum,” notează Michal Samulski.

În contrast, numărul de spectatori care au plătit bilet pentru a asista pe viu la meciurile din Openul Australian a corectat recordul istoric. 839,000 de fani ai tenisului au trecut porțile complexului Melbourne Park, într-o ediție lipsită de partidele lui Roger Federer, Ashleigh Barty, Nick Kyrgios și cu doar două meciuri jucate de Rafael Nadal.

839,000 at the @AustralianOpen over the last 2 weeks. An all time record crowd. And that’s with no Ash, no Naomi, no Nick, no Roger

I’m going out on a limb but maybe it hasn’t been a total cataclysm

Melbourne. Best city in the world. Puts on a pretty good tennis tournament too