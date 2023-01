Primii doi favoriți ai Openului Australiei, Nadal și Ruud, eliminați din turneu, după doar două tururi

Nadal, Ruud, Zverev și Fritz, eliminați în primele tururi ale Openului Australiei

A patra zi de turneu a Openului Australian a adus o mare surpriză în Arena Rod Laver. De două ori finalist în competițiile de mare șlem din 2022, Casper Ruud (3 ATP, 24 de ani) a fost eliminat de Jenson Brooksby (39 ATP, 22 de ani), scor 6-3, 7-5, 7-6 (4), 6-2.

Durata meciului s-a întins la patru ore fără cinci minute de joc, interval în care tenismenul norvegian a asistat la 50 de lovituri direct câștigătoare, semnate de jucătorul american.

Vizibil afectat de căldură din Melbourne, Casper Ruud nu s-a aflat într-o dispoziție caracteristică de joc, ajungând să comită nu mai puțin de 55 de erori neforțate.

Compatriotul Tommy Paul va fi adversarul americanului Jenson Brooksby, în turul trei al Openului Australian 2023. În sfertul inferior al tabloului, cei doi vor avea parte de una dintre cele mai bune șanse ale carierei, dacă vor vrea să își îndeplinească visul de a juca o semifinală de Grand Slam, în contextul în care Taylor Fritz a fost eliminat.

Optimile de finală rămân cea mai bună performanță atinsă de Casper Ruud la Melbourne, rezultat semnat în 2021.

DOWN GOES CASPER RUUD‼️

The No. 1️⃣ AND No. 2️⃣ seeds are now both out of the Australian Open ???? pic.twitter.com/hcRVeAKleC