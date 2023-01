Neînvinsă în 2023, Aryna Sabalenka (24 de ani) a avut parte de o lună ianuarie perfectă. Sportiva din Belarus a câștigat competițiile de la Adelaide și Melbourne, reușind să devină, în premieră, campioană de Grand Slam, în proba de simplu.

În plus, Aryna Sabalenka va ocupa locul 2 în clasamentul WTA, începând de luni, 30 ianuarie. aspect tehnic care o pune într-o poziție și mai bună în următoarele competiții pe care le va disputa.

La 24 de ore de la semnarea victoriei în finala Australian Open, un succes reușit după o revenire de la 0-1 la seturi în fața Elenei Rybakina, Aryna Sabalenka simte că încă digeră triumful din Arena Rod Laver și se acomodează cu noul statut, de campioană de Grand Slam.

„Wooow, ce s-a întâmplat? Mă tem că toate astea au fost doar un vis și sunt pe cale să mă trezesc. Încă diger această victorie, dar nu aș putea fi mai fericită în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea acordată în aceste săptămâni, o apreciez cu adevărat,” a scris Aryna Sabalenka, pe rețelele sociale.

„Știți ce aș face dacă nu aș câștiga? Cred că nu vom afla niciodată,” a mimat că spune Aryna Sabalenka, într-o postare pe TikTok, în care s-a filmat bucurându-se alături de echipa sa.

Aryna Sabalenka a semnat 51 de lovituri direct câștigătoare în finala Australian Open 2023, în care a învins-o, scor 4-6, 6-3, 6-4 pe Elena Rybakina.

Wooow guys...what just happened? I have a fear that this was all a dream and l'm about to wake up. It's all still sinking in, but I could not be happier in this moment.

Thank you so much for all the support during this few weeks,I really appreciate it..???????????? pic.twitter.com/vwyxezbLw8