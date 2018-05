Atacat din toate partile, Ilie Nastase si-a gasit sustinator neasteptat! Nadal: "Imi place foarte mult de el!"

Rafael Nadal se declara fan Ilie Nastase.

Tenismanul spaniol Rafa Nadal, nr. 1 mondial si de zece ori castigator la Roland Garros, s-a declarat un admirator al legendarului jucator Ilie Nastase si s-a declarat deschis modificarii regulilor privind lovitura de serviciu cu scopul de a incuraja disputarea unor puncte mai lungi, relateaza agentia EFE.

''Imi place foarte mult Ilie Nastase. Tenisul din acea perioada (anii '60 si '70) il apreciez cel mai mult, deoarece forta loviturilor avea mai mica importanta. Era mai multa magie. Talentul conta mai mult, tactica de asemenea. Punctele se construiau mai mult'', a declarat Nadal intr-un interviu pentru L'Equipe.

Ilie Nastase, fost nr. 1 mondial in 1973, a castigat turneul de la Roland Garros in 1973 si US Open in 1972.

Nadal se arata deschis unor modificari ale regulilor din tenis, pentru ca jucatorii din circuitul ATP sunt din ce in ce mai inalti si punctele se incheie uneori dupa o singura lovitura.

''In zece ani, tenisul poate fi in pericol. Zgura este singura suprafata in care au loc puncte elaborate si se pot incerca lucruri noi'', a declarat Nadal care propune ca jucatorii sa beneficieze de o singura minge la serviciu in loc de doua in prezent.

Nadal va juca luni in primul tur cu italianul Simone Bolelli, nr. 130 mondial.

Ilie Nastase in schimb e implicat intr-un scandal monstru, dupa ce a condus sub influenta bauturilor alcoolice, iar apoi fara permis. Fostul numar 1 ATP a fost incatusat de politisti, iar aceeasi zi, sora lui a murit.