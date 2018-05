Ilie Nastase, raspuns FABULOS cand a fost intrebat de ce a condus cu permisul suspendat! :) VIDEO

Ilie Nastase a ajuns la sectie cu catusele la maini.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Intrebat de jurnalisti de ce a condus in conditiile in care avea permisul suspendat, fostul lider ATP a raspuns. "Mai am un permis. La Monaco", le-a spus Nastase jurnalistilor.



FILMUL ZILEI PENTRU ILIE NASTASE:

Ilie Nastase a fost urmarit si blocat in trafic de politisti dupa ce s-a pus in miscare fara ca oamenii legii sa ii acorde acest drept, el devenind agresiv si refuzand, la momentul initial, sa coboare din masina, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comisarul sef al Brigazii Rutiere Bucuresti, Victor Gilceava.

Potrivit acestuia, masina in care se afla Nastase, care era si insotit, a fost oprita de un echipaj al Brigazii Rutiere Bucuresti in jurul orei 4.45, iar dupa o discutie cu agentul de politie, care i-a solicitat documente pentru control, soferul a pus autovehiculul in miscare, fara a avea acceptul politistului.

In acest context, a avut loc o urmarire, masina in cauza fiind blocata in trafic dupa aproximativ 200 de metri, a aratat sursa citata.

Gilceava a precizat ca la fata locului a fost solicitat sprijin, in cauza actionand in total sase politisti.

Ilie Nastase a fost legitimat si i s-a cerut sa se supuna testarii cu etilotestul, insa a refuzat si a devenit agresiv, "manifestand o atitudine neprincipiala fata de colegii nostri si fata de o conduita sociala corecta", motiv pentru care a fost incatusat, a explicat seful Brigazii Rutiere.

Acesta a aratat ca, la momentul initial, Nastase nu a dorit sa iasa din masina, fiind scos de politisti, dar nu tarat, colegii sai uzitand de procedurile interne.

Gilceava a precizat, referindu-se la momentul incatusarii, ca, din punctul sau de vedere, au fost aplicate prevederile legale, adaugand ca in astfel de situatii se fac verificari suplimentare prin structurile de control intern cu privire la legalitatea, oportunitatea si modul in care a fost dispusa masura in cauza, dar si faptul ca exista imagini filmate care reprezinta probe la dosarul cauzei.

"Intrucat a refuzat sa se supuna testarii pentru determinarea unei valori primare si a prezentei alcoolului in aerul expirat, acesta a fost condus pentru recoltarea de probe biologice la IML unde, in prezenta colegilor nostri, a dorit totusi sa se supuna unei astfel de testari, rezultatul fiind 0,55 mg/l in aerul expirat, valoare ce confera obligativitatea recoltarii probei de sange, aflandu-ne in prezenta unei infractiuni la regimul rutier. (...) Persoana in cauza a fost supusa si unui test privind existenta consumului de substante stupefiante, rezultatul fiind negativ", a mai spus seful Brigazii Rutiere.

In urma primului incident in care a fost implicat Ilie Nastase, a fost intocmit dosar penal privind infractiunea de refuz de prelevare a mostrelor biologice, fostul tenismen fiind, de asemenea, amendat cu suma de 1.000 de lei pentru conduita necorespunzatoare, a mai precizat sursa citata.

Ulterior, Ilie Nastase a fost depistat in zona Soselei Stefan cel Mare in timp ce conducea un motociclu avand permisul de conducere suspendat, politistii intocmind acte procedurale pentru conducerea cu permis necorespunzator categoriei vehiculului condus si conducerea cu permis de conducere suspendat.

Totodata, Nastase a fost amendat cu suma de 1.305 lei si a primit sase puncte de penalizare, in conditiile in care a fost observat de un politist facand un viraj la stanga peste marcajul continuu, a mai precizat Galceava.

La iesirea din sediul Brigazii Rutiere, fostul tenismen a spus ca a facut declaratii, ca a fost testat din nou cu aparatul etilotest si a confirmat faptul ca si-a scos un certificat medico-legal.

"Militienii, ca nu pot sa le zic politistii. Politistii nu sunt agresivi. Am facut doi metri din Parcul Herastrau si m-au oprit. Ati baut? Da, trei beri. Haideti, domnul Nastase, ati baut mai mult. M-au pus sa suflu.

Am spus ca nu, vreau sa merg la militie si sa suflu. M-a tras unul din masina, m-a dat cu fata de asfalt, s-a urcat unul pe mine si mi-a pus catusele. Intr-un fel m-au batut inainte. Dupa ce mi-a facut testul alcool, a iesit 0,05, a venit un alt militian si a spus ca trebuie sa ii luam sange astuia, ca a baut. Mi-au luat si test pentru droguri. Oamenii astia sunt dusi. 005. Asa scrie si in procesul verbal. (...) Mi s-a facut rana de la catuse. Mi s-a spus ca asa se face cand nu accepti si esti agresiv. Poate am fost agresiv verbal, dar fizic nu puteam sa fiu.

Ei stau la panda. Nu doar pentru mine, pentru toata lumea. Ce poti sa faci seara acolo? Sa mananci si sa bei. Cand ii spui ca ai baut trei beri si iti spune ca ai baut mai mult, cum reactionezi? Ma voi duce la CEDO. Doamna ministru si secretara de stat a dansei nu au vrut sa raspunda la telefon. Daca vrei sa arestezi, sa-i pui catusele unui fost parlamentar sau general, treci un pic mai sus, ca aia nu gandesc cu picioarele ca ei. Mi-au spus ca eram un pericol public.

Daca m-ai oprit la trei metri, care era pericolul? Ei au filmat, dar doar cand eram in masina cu ei. Au filmat doar ce au vrut ei. La sectie unii mai radeau, erau fericiti ca au prins un peste mai mare. Ma duc sa imi iau certificat medico-legal. O sa ma duc la CEDO. Nu ma duc la doamna Dan, ca nu o intereseaza. Ei trebuiau sa reactioneze altfel. Erau trei masini de politie. Cred ca nu actionau asa nici daca eram cel mai mare terorist", a spus Ilie Nastase.