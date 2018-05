Ilie Nastase, lovitura CRUNTA: SORA LUI A MURIT in ziua in care a fost arestat! Mesajul fostului lider ATP

Ilie Nastase primeste lovitura dupa lovitura.

In ziua in care a fost arestat de Politia rutiera, Ilie Nastase a aflat ca sora lui a murit. El a postat un mesaj pe retelele de socializare.



"Dragi prieteni,

Viata este o serie de urcusuri si coborasuri, iar in momentele dificile, ai nevoie de sprijin si intelegere. De curand, familia mea a suferit o pierdere foarte dureroasa. Sora mea ne-a parasit astazi, iar acest eveniment m-a afectat puternic.

In aceste momente grele, va rog pe voi toti, prietenii mei de aici, dar si pe toti participantii la viata publica si colegii din mass-media, sa intelegeti nevoia de intimitate a familiei mele. Acum, nimic nu este mai important decat sa putem trata acest eveniment in liniste si cu respect.

Un gand bun", a scris Ilie Nastase.

Nastase a ajuns in catuse de dimineata la sectie.



Ilie Nastase a fost urmarit si blocat in trafic de politisti dupa ce s-a pus in miscare fara ca oamenii legii sa ii acorde acest drept, el devenind agresiv si refuzand, la momentul initial, sa coboare din masina, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comisarul sef al Brigazii Rutiere Bucuresti, Victor Gilceava.

Potrivit acestuia, masina in care se afla Nastase, care era si insotit, a fost oprita de un echipaj al Brigazii Rutiere Bucuresti in jurul orei 4.45, iar dupa o discutie cu agentul de politie, care i-a solicitat documente pentru control, soferul a pus autovehiculul in miscare, fara a avea acceptul politistului.

In acest context, a avut loc o urmarire, masina in cauza fiind blocata in trafic dupa aproximativ 200 de metri, a aratat sursa citata.

Gilceava a precizat ca la fata locului a fost solicitat sprijin, in cauza actionand in total sase politisti.

Ilie Nastase a fost legitimat si i s-a cerut sa se supuna testarii cu etilotestul, insa a refuzat si a devenit agresiv, "manifestand o atitudine neprincipiala fata de colegii nostri si fata de o conduita sociala corecta", motiv pentru care a fost incatusat, a explicat seful Brigazii Rutiere.

Acesta a aratat ca, la momentul initial, Nastase nu a dorit sa iasa din masina, fiind scos de politisti, dar nu tarat, colegii sai uzitand de procedurile interne.

Gilceava a precizat, referindu-se la momentul incatusarii, ca, din punctul sau de vedere, au fost aplicate prevederile legale, adaugand ca in astfel de situatii se fac verificari suplimentare prin structurile de control intern cu privire la legalitatea, oportunitatea si modul in care a fost dispusa masura in cauza, dar si faptul ca exista imagini filmate care reprezinta probe la dosarul cauzei.

"Intrucat a refuzat sa se supuna testarii pentru determinarea unei valori primare si a prezentei alcoolului in aerul expirat, acesta a fost condus pentru recoltarea de probe biologice la IML unde, in prezenta colegilor nostri, a dorit totusi sa se supuna unei astfel de testari, rezultatul fiind 0,55 mg/l in aerul expirat, valoare ce confera obligativitatea recoltarii probei de sange, aflandu-ne in prezenta unei infractiuni la regimul rutier. (...) Persoana in cauza a fost supusa si unui test privind existenta consumului de substante stupefiante, rezultatul fiind negativ", a mai spus seful Brigazii Rutiere.