ULTIMA ORA | Ce amenzi a primit Ilie Nastase dupa megascandalul de azi dimineata. Fostul numar 1 ATP s-a ales cu doua dosare penale

Ilie Nastase s-a ales cu doua amenzi dupa megascandalul iscat azi-noapte si continuat dimineata la Spitalul Floreasca.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Politia rutiera l-a amendat de doua ori pe Ilie Nastase astazi. Seful Politiei, Victor Gilceava, a anuntat cuantumul sumelor. Acesta a vorbit in cadrul unei conferinte de presa.

Ilie Nastase a ramas fara permisul auto si va trebui sa plateasca 2.305 lei!



"Va informez ca in dimineata zilei curente, in jurul orei 4.45, pe Soseaua Nordului, un echipaj de politie a efecutat un semnal de oprire unui auto care se afla pe aceasta artera de circulati. Conducatorul a oprit intial, dupa care, in urma unei discutii cu agentul, s-a pus in miscare si a fost nevoie ca autovehiculul sa fie oprit, prin solicitarea sprijinului unui alt echipaj aflat in apropiere", a spus Victor Gilceava.

"Conducatorului auto i s-a cerut sa se legitimeze si sa supuna testari cu aparatului etilotest, insa persoana in cauza a refuzat acest lucru si a devenit agresiva. In acest context, persoana a fost incatusata si condusa pentru recoltarea de probe biologice la IML, unde, in prezenta colegilor nostri, s-a constatat ca avea o valoare 0.55% alcool la mie in aerul expirat. Totodata, fac mentiunea ca in sprijinul celor doi colegi initiali au venit alti 4 politisti. I s-a intocmit astfel un dosar penal pentru ca a refuzat recoltarea de mostre biologice si a fost sanctionat cu oamenda in cuantum de 1.000 de lei", a completat acesta.

In ceea ce priveste cel de-al doilea eveniment al zilei, petrecut la Spitalul Floreasca, seful Politiei a spus: "Acelasi conducator auto a fost depistat in trafic ceva mai tarziu, conducand un motociclu, fara a avea acest drept, intrucat permisul de conducere nu avea o valabilitate acordata de catre lucratorii politiei rutiere. Cel in cauza a prezentat un permis necorespunzator vehicului in cauza, intocmindu-se astfel un nou dosar penal si sanctionat cu o amenda in cuantum de 1.305 lei".