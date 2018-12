Atac la adresa Simonei Halep! O jucatoare importanta din circuit, cuvinte jignitoare la adresa romancei

Simona Halep este de 44 de saptamani lider in clasamentul WTA.

Elina Svitolina a acordat recent un interviu in care a diminuat performanta Simonei Halep in 2018. Romanca este de 44 de saptamani lider mondial, dar Svitolina spune ca circuitul nu mai are "un lider maret".

"Am observat in ultimul sezon ca nu mai avem un lider maret. Eu imi urmez calea si incerc sa ma concentrez la tenis, incerc sa fau ce am mai bun la antrenamente si la jocuri. Cred ca asta ma va ajuta sa imi indeplinesc obiectivele si sa ajung pe primul loc in clasamentul WTA", a spus Svitolina pentru publicatia Punto de Break.

Elina Svitolina este in acest moment pe locul 4 in ierarhia mondiala. Halep e lider detasat in clasamentul WTA, fiind urmata, la distanta mare de puncte, de Angelique Kerber si Caroline Wozniacki.