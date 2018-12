"Saream in tribuna in secunda doi!" Torje ii ia apararea lui Hanca in scandalul cu Dinamo

Torje nu are gand sa mai se intoarca la Dinamo.

Torje ar fi sarit la bataie daca iubita lui ar fi fost agresata de dinamovisti, asa cum s-a intamplat la Giurgiu, cu sotia lui Hanca.

"Daca eram in locul lui Sergiu, saream in tribuna in secunda doi pentru orice membru al familiei mele" spune Gabi Torje.



"90 la suta, Dinamo n-ajunge in play off" - spune Torje.



"N-as vrea sa ma intorc in tara, mi-am invatat lectia. Chiar daca m-ar fi cautat cineva de la Dinamo, n-as fi venit" mai spune Torje.