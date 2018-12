Transfer BOMBA in Liga 1! O echipa calificata in optimile UEFA Champions League a facut OFERTA pentru Tucudean

Francezii pun la bataie 6 milioane de Euro.

Lyon vrea sa-l transfere pe Tucudean! Tucudean are sansa sa-l intalneasca pe Messi. Lyon si Barca sunt adversare in Liga.

CFR Cluj e dispusa sa renunte la Tucudean si cere 8 milioane de Euro. Lyon ofera 6 milioane. Inainte sa ia titlul cu FCSB, Viitorul si CFR, Tucudean a jucat in Belgia si Anglia.

"Imi place de Tucudean ca a crescut foarte mult, a luat titlul si cu viitorul si cu CFR. A vrut sa demonstreze parintilor ca e pe picioarele lui si uite ca a reusit si bravo lui" spune Marius Niculae.

"Ai grija ! E greu in Franta!" - ii transmite Nistor lui Tucudean. Capitanul lui Dinamo n-a rezistat la Evian.

"Ma gandesc in fiecare zi si chiar nu imi explic de ce oare nu am jucat. Probabil si eu am crezut ca mi se cuvin toate, nu stiu. Era, invatat ca in Romania" spune Dan Nistor.