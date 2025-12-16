El a câştigat Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain. El a mai câştigat Ligue 1, Cupa Franţei şi Trophee des Champions.



Luis Enrique, antrenorul anului la gala FIFA The Best!



Sarina Wiegman a fost votată cea mai bună antrenoare la feminin pentru a cincea oară, un record.



Ea a fost recunoscută după ce a adăugat încă un trofeu important la palmaresul său strălucit. Wiegman a condus Anglia la gloria UEFA Women’s EURO 2025, Lionesses învingând campioana mondială în exerciţiu, Spania, la penalty-uri, într-o finală dramatică.



Cu acest triumf, Wiegman a devenit prima antrenoare care a câştigat trei titluri EURO la feminin.



Olandeza a mai fost onorată cu premiul The Best Women’s Coach Award în 2017, 2020, 2022 şi 2023.



News.ro.

