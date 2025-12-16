GALERIE FOTO Ousmane Dembele, The Best! Francezul i-a învins pe Yamal și Mbappe și a făcut dubla la gala FIFA

Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2025 la gala FIFA The Best.

Ousmane Dembele a primit premiul FIFA The Best

Sezonul trecut a fost unul de vis pentru Ousmane Dembele. Atacantul lui PSG a cucerit patru trofee, inclusiv Liga Campionilor și titlul în Ligue 1, iar contribuția sa a fost deosebită: 35 de goluri și 16 pase decisive în 53 de meciuri.

După ce a cucerit Balonul de Aur în septembrie, Ousmane Dembele a fost desemnat cel mai bun jucător al anului și la gala FIFA The Best, care a avut loc în Qatar, marți seară.

Prezent la ceremonie, Dembele i-a învins astfel pe Lamine Yamal și Kylian Mbappe, alți doi jucători cu prestații grozave la FC Barcelona, respectiv Real Madrid.

Miercuri seară, de la 19:00, Paris Saint-Germain va juca finala FIFA Intercontinental Cup împotriva brazilienilor de la Flamengo. Meciul se va disputa în Qatar, țara în care a avut loc gala FIFA The Best.

