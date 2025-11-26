2025 a fost pentru Jaqueline Cristian (27 de ani) anul în care a reușit, în circuitul de elită al tenisului feminin, cele mai mari confirmări ale talentului său.

Sportiva din România ocupă locul 39 în clasamentul WTA și privește cu încredere înspre o stagiune 2026 în care are toate șansele să bifeze alte patru participări pe tablourile principale ale competițiilor de mare șlem.

Jaqueline Cristian încheie anul 2025 în top 40 WTA

Până la startul noului sezon, Jaqueline Cristian a celebrat cel mai bun sezon al carierei, arătându-se recunoscătoare membrilor din echipa sa, care au ajutat-o să ajungă la 32 de victorii semnate în proba individuală, în 2025.

Titlul de campioană cucerit la Puerto Vallarta, într-un turneu de calibru WTA 125k, finala jucată în turneul WTA 250 de la Rabat, dar și semifinalele disputate la Iași sau Osaka rămân reperele unui sezon în care Jaqueline Cristian a fost mai solidă ca în anii precedenți și a arătat de ce își merită statutul actual de „primă rachetă” a României.