Concluzia rom&acirc;ncei Jaqueline Cristian, la finalul celui mai bun sezon avut &icirc;n carieră, p&acirc;nă &icirc;n prezent Tenis
Marcu Czentye
La finalul sezonului 2025, Jaqueline Cristian privește în urmă cu recunoștință și înainte, cu încredere.

2025 a fost pentru Jaqueline Cristian (27 de ani) anul în care a reușit, în circuitul de elită al tenisului feminin, cele mai mari confirmări ale talentului său.

Sportiva din România ocupă locul 39 în clasamentul WTA și privește cu încredere înspre o stagiune 2026 în care are toate șansele să bifeze alte patru participări pe tablourile principale ale competițiilor de mare șlem.

Jaqueline Cristian încheie anul 2025 în top 40 WTA

Până la startul noului sezon, Jaqueline Cristian a celebrat cel mai bun sezon al carierei, arătându-se recunoscătoare membrilor din echipa sa, care au ajutat-o să ajungă la 32 de victorii semnate în proba individuală, în 2025.

Titlul de campioană cucerit la Puerto Vallarta, într-un turneu de calibru WTA 125k, finala jucată în turneul WTA 250 de la Rabat, dar și semifinalele disputate la Iași sau Osaka rămân reperele unui sezon în care Jaqueline Cristian a fost mai solidă ca în anii precedenți și a arătat de ce își merită statutul actual de „primă rachetă” a României.

Jaqueline Cristian, hotărâtă să își continue progresul în 2026

„2025, ce sezon! Cel mai bun an de până acum, cu cel mai bun clasament și cu toate emoțiile adunate într-o cursă nebună. Vârfuri mai înalte, momente mai bune chiar și în zilele grele, lecții învățate și amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

Sunt recunoscătoare echipei mele pentru râsetele care au echilibrat munca intensă și pentru fiecare provocare care m-a făcut mai puternică.

Cea mai bună versiune a mea de până acum, construită alături de cea mai bună echipă. Închei anul acesta cu inima plină (și poate câteva dureri musculare). Ne revedem curând, 2026,” a scris Jaqueline Cristian, într-o postare publicată pe Instagram.

Șase victorii a adunat Jaqueline Cristian pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, în 2025, câte două la Melbourne, Paris și New York.

În turul trei al Openului American, Jaqueline Cristian a câștigat un set împotriva Amandei Anisimova, sportivă care avea să joace, ulterior, finala întrecerii.

O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
Inter, desconsiderată în mandatul lui Chivu: „Șanse de 6%“
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
Incredibil, dar adevărat: cu ce se ocupă multi-milionara Jelena Ostapenko în presezon, când alte jucătoare se antrenează
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

FRF l-a dat afară: „Contract încheiat, ancheta e în derulare“

