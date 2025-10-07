GALERIE FOTO Un punct, un milion de dolari: la Australian Open 2026, oricine va putea juca cu Alcaraz. Noua idee trăznită a australienilor

Un punct, un milion de dolari: la Australian Open 2026, oricine va putea juca cu Alcaraz. Noua idee trăznită a australienilor Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz (1 ATP) s-a înscris deja la noua competiție pregătită de organizatorii turneului de mare șlem de la Melbourne.

TAGS:
Carlos AlcarazTenis ATPAustralian Open 2026
Din articol

Cele patru turnee de mare șlem ale tenisului au început să devină afaceri din ce în ce mai profitabile, în ultimii ani.

În 2025, competiția de la Melbourne a primit 1,2 milioane de spectatori, pe porțile complexului Melbourne Park, o bornă care i-a făcut pe organizatori să devină creativi.

Carlos Alcaraz, înscris la competiția în care un om de rând ar putea câștiga un milion de dolari

Având în vedere că întrecerile majore se desfășoară pe o durată de trei săptămâni - una de calificări, care precedă cele două săptămâni de competiție propriu-zisă -, americanii și australienii au fost primii care s-au gândit să dinamizeze săptămâna calificărilor.

La US Open 2025 s-a ținut prima ediție reinventată a turneului de dublu mixt, una care a discreditat meritele dubliștilor și a pus în lumina reflectoarelor echipe neînchegate, dar formate din jucători faimoși ai probelor individuale, precum cea în care au făcut pereche Emma Răducanu și Carlos Alcaraz.

Australienii s-au orientat, pentru ediția din 2026, către un alt tip de competiție: un „Grand Slam de un punct”, în care oamenii de rând pot să le devină adversari tenismenilor profesioniști.

Toate meciurile se vor desfășura într-un singur schimb de mingi, care va stabili numele învingătorului.

Carlos Alcaraz

  • Alcaraz getty
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Un milion de dolari pentru campion: 22 de profesioniști și 10 amatori

Carlos Alcaraz și-a anunțat deja prezența în acest turneu, care va răsplăti câștigătorul cu un premiu generos, de un milion de dolari.

„Fie că ești amator sau profesionist, învingătorul va pleca acasă cu premiul. Înscrierile se vor deschide în curând, la cluburile de tenis din toată țara, iar finaliștii vor lupta pentru o șansă de a-i înfrunta pe profesioniști, în Arena Rod Laver,” au anunțat oficialii întrecerii din Melbourne.

„Grand Slam-ul de un punct și un milion de dolari” va fi disputat între 22 de jucători profesioniști și 10 amatori.

Pentru a stabili numele jucătorului care va servi, înaintea fiecărui meci cei doi jucători vor juca jocul „piatră-foarfecă-hârtie.”

Campionul va încasa un milion de dolari, iar turneul va avea scopul de a aduce un plus de distracție săptămânii de calificări, dar și de a-i apropia pe fanii tenisului de jucătorii pe care îi admiră.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
&Icirc;ncepe potopul &icirc;n Rom&acirc;nia: Apă c&acirc;t să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. &bdquo;Luați alimente pentru 72 de ore&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Dezvăluire din vestiarul lui Răzvan Lucescu: Patronul a refuzat 20 de milioane! Vrea să aibă cei mai buni jucători
Dezvăluire din vestiarul lui Răzvan Lucescu: "Patronul a refuzat 20 de milioane! Vrea să aibă cei mai buni jucători"
Lovitură pentru Argentina: FIFA l-a suspendat pentru primul meci de la CM 2026!
Lovitură pentru Argentina: FIFA l-a suspendat pentru primul meci de la CM 2026!
Etapa a 12-a din Superligă | Cum să ajungi &icirc;n v&acirc;rf fără să te remarci cu nimic
Etapa a 12-a din Superligă | Cum să ajungi în vârf fără să te remarci cu nimic
Ilie Dumitrescu l-a remarcat imediat pe Ianis Hagi: Excelează, pe cuv&acirc;nt!
Ilie Dumitrescu l-a remarcat imediat pe Ianis Hagi: "Excelează, pe cuvânt!"
Un rom&acirc;n poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu! Italienii au dezvăluit că Inter se interesează de el
Un român poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu! Italienii au dezvăluit că Inter se interesează de el
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Edward Iordănescu, OUT de la Legia! &rdquo;Ridicol, are dublă personalitate&rdquo;

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul

Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra &icirc;n play-off-ul din Superliga: Răm&acirc;ne o luptă pentru o singură poziție

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra în play-off-ul din Superliga: "Rămâne o luptă pentru o singură poziție"

Au bătut palma! Cadoul primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive

Au bătut palma! "Cadoul" primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive



Recomandarile redactiei
Dezvăluire din vestiarul lui Răzvan Lucescu: Patronul a refuzat 20 de milioane! Vrea să aibă cei mai buni jucători
Dezvăluire din vestiarul lui Răzvan Lucescu: "Patronul a refuzat 20 de milioane! Vrea să aibă cei mai buni jucători"
Un rom&acirc;n poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu! Italienii au dezvăluit că Inter se interesează de el
Un român poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu! Italienii au dezvăluit că Inter se interesează de el
Etapa a 12-a din Superligă | Cum să ajungi &icirc;n v&acirc;rf fără să te remarci cu nimic
Etapa a 12-a din Superligă | Cum să ajungi în vârf fără să te remarci cu nimic
Lovitură pentru Argentina: FIFA l-a suspendat pentru primul meci de la CM 2026!
Lovitură pentru Argentina: FIFA l-a suspendat pentru primul meci de la CM 2026!
Decizie radicală anunțată de Valeriu Iftime imediat după ce a ajuns pe locul 1 cu FC Botoșani
Decizie radicală anunțată de Valeriu Iftime imediat după ce a ajuns pe locul 1 cu FC Botoșani
Alte subiecte de interes
După ce a c&acirc;știgat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a pl&acirc;ns &icirc;n direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli &icirc;nchise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate &icirc;n patru județe

stirileprotv LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Rom&acirc;nia ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, &icirc;nsă suprafețele cultivate sunt prea puține

stirileprotv România ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, însă suprafețele cultivate sunt prea puține

Cristian Diaconescu, viitor ambasador &icirc;n Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

stirileprotv Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!