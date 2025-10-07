Cele patru turnee de mare șlem ale tenisului au început să devină afaceri din ce în ce mai profitabile, în ultimii ani.

În 2025, competiția de la Melbourne a primit 1,2 milioane de spectatori, pe porțile complexului Melbourne Park, o bornă care i-a făcut pe organizatori să devină creativi.

Carlos Alcaraz, înscris la competiția în care un om de rând ar putea câștiga un milion de dolari

Având în vedere că întrecerile majore se desfășoară pe o durată de trei săptămâni - una de calificări, care precedă cele două săptămâni de competiție propriu-zisă -, americanii și australienii au fost primii care s-au gândit să dinamizeze săptămâna calificărilor.

La US Open 2025 s-a ținut prima ediție reinventată a turneului de dublu mixt, una care a discreditat meritele dubliștilor și a pus în lumina reflectoarelor echipe neînchegate, dar formate din jucători faimoși ai probelor individuale, precum cea în care au făcut pereche Emma Răducanu și Carlos Alcaraz.

Australienii s-au orientat, pentru ediția din 2026, către un alt tip de competiție: un „Grand Slam de un punct”, în care oamenii de rând pot să le devină adversari tenismenilor profesioniști.

Toate meciurile se vor desfășura într-un singur schimb de mingi, care va stabili numele învingătorului.