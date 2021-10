Niciun regret după Darren? Simona Halep, mulțumită de noul antrenor: ”E un om deosebit și mă simt bine cu el!”

Simona Halep afirmă că nu se poate declara mulțumită, după eliminarea în turul 3 din competiția WTA 1000 de la Indian Wells. Număr 17 mondial, Halep a cedat în fața ocupantei locului 100, Aliaksandra Sasnovich, după o victorie cu Marta Kostyuk (58 WTA), în turul secund.

„A fost un drum lung, cu o escală de șapte ore, dar bine că sunt acasă. Este greu după accidentare. Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă și nu am dureri. Știam că va fi un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, optimistă și abia aștept să mă întorc pe teren la antrenamente.

E greu să joci Indian Wells în octombrie. S-a schimbat totul, dar este meritul celor care joacă bine. S-a amânat întâlnirea cu Emma. Poate la Cluj. Am felicitat-o din nou pentru ce a făcut, pentru că este extraordinar,” a declarat Simona Halep la revenirea în țară, notează Digi Sport.

Despre începutul noului parteneriat cu Adrian Marcu, Simona Halep s-a pronunțat cu seninătate, lăsând de înțeles că totul funcționează conform așteptărilor.

„Mi-a plăcut mult la acest turneu. Este o atmosferă plăcută. Domnul Marcu e un om deosebit și mă simt bine cu el,” a completat Simona Halep.