„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta

Fabio Fognini ocupă locul 97 în clasamentul ATP, la vârsta de 35 de ani, dar situația actuală nu are cum să îl mulțumească pe tenismenul italian, în contextul în care acesta a făcut parte din top 10 ATP și are 9 titluri de simplu în palmares.

Cu doar două victorii reușite dintr-un total de zece partide jucate în sezonul 2023, Fabio Fognini s-a destăinuit, într-un interviu acordat revistei L'Ultimo Uomo, și a dezvăluit că se confruntă cu atacuri de panică, în această fază de încheiere a carierei sale de tenismen profesionist.

Fabio Fognini: „Am crezut că fac infarct, dar a fost un atac de panică. Aproape că m-am trezit plângând, lângă Flavia Pennetta.”

„De-a lungul anilor, am priceput că partea psihologică e cea mai importantă în tenis. E multă tensiune, iar dacă vrei să excelezi, trebuie să faci multe cu mintea. Am urmat un anumit tip de antrenament mental din nevoia de a ieși din câteva situații. Îmi amintesc că, odată, într-o noapte petrecută la Paris, aproape că m-am trezit plângând, lângă Flavia Pennetta.

Am crezut că mor. Transpiram, respiram greu, nu îmi simțeam brațul stâng. Am crezut că fac infarct, dar nu, a fost un atac de panică. Următoarea zi am intrat pe teren și nu știam ce minge să prind, nu puteam respira bine.

Aceste atacuri de panică trebuie să fie gestionate, trebuie să lucrezi cu ele, să îți obișnuiești mintea cu exerciții. La început, am fost speriat, dar nu ca tenismen, ci ca persoană.

Nu a fost vorba despre suferința de pe teren, acela este un tip de suferință pe care sunt dispus să îl susțin. Dar în afara terenului nu vreau să sufăr așa. Am căutat o soluție și am găsit-o, dar m-am chinuit mult până să ajung aici,” a spus Fognini pentru revista menționată, citată de Tennis World USA.

Fostă câștigătoare a US Open, în 2015, Flavia Pennetta este soția tenismenului italian, Fabio Fognini. Cei doi jucători au împreună trei copii: Federico, Farah și Flaminia.

