Așa se mișcă un om cu un șold metalic? Andy Murray, performanțe supraomenești în circuitul ATP: ce punct a putut câștiga la Metz

Andy Murray (113 ATP) l-a învins pe Vasek Pospisil (66 ATP), scor 6-3, 6-3 în optimile turneului ATP 250 din Metz, Franța și a ajuns pentru prima dată, după doi ani de pauză, în sferturile unei competiții ATP.

Triplul campion de Grand Slam, care joacă în prezent cu un șold metalic a impresionat din nou cu mobilitatea sa pe teren, dar declară că reîncepe să simtă jocul și să anticipeze loviturile adversarilor precum o făcea în vremurile bune ale carierei sale.

„Față de anii trecuți, am jucat multe turnee și mă simt bine din punct de vedere fizic. Am început să capăt încredere cu fiecare meci și să văd punctele așa cum vreau eu să le joc. E grozav, pentru că au fost multe ocazii în care am fost puțin confuz pe teren și nu puteam anticipa derularea punctelor.

Pentru mine, asta a fost întodeauna o parte mare a jocului meu și m-a făcut să mă simt inconfortabil când nu am avut această capacitate. Încep să îmi recapăt simțul, iar rezultatele și tenisul meu sunt din ce în ce mai bune,” a declarat Andy Murray, notează Tennishead, după victoria cu Vasek Pospisil.

În sferturile de finală, tenismenul scoțian îl va înfrunta pe învingătorul partidei dintre Lucas Pouille și Hubert Hurkacz.