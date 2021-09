Prima replică a lui Darren Cahill, după ce Simona Halep a anunțat prima încetarea colaborării: „Nu, eu îți mulțumesc, Simona!”

Simona Halep și Darren Cahill au decis împreună să încheie perioada de colaborare, întinsă pe durata a șase ani. Relația sănătoasă din punct de vedere profesional a fost unul din rezultatele unei înțelegeri bine conturate pe plan personal între cei doi, ambele mesaje denotând atașamentul reciproc.

Darren Cahill a vorbit despre imaginea publicată de Simona Halep - îmbrățișarea celor doi după câștigarea primului titlu de mare șlem, Roland Garros 2018 - și a spus că își amintește ca și cum s-ar fi petrecut ieri, lăsându-i de înțeles Simonei Halep că a petrecut cele mai intense clipe ca antrenor alături de ea.



„După șase ani minunați în care am lucrat împreună, Darren Cahill și cu mine am decis că e timpul să încheiem relația noastră profesională. Îți mulțumesc, D, pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare mai bună și o persoană mai bună”, a scris Simona Halep într-un anunț făcut pe Twitter.

„Nu, eu îți mulțumesc, Simona, pentru că mi-ai ținut un loc în această călătorie incredibilă, alături de tine. Îmi amintesc imaginea asta ca și cum ar fi fost ieri și e doar una dintre multele amintiri minunate. Ești o jucătoare grozavă, dar, mai important de atât, o persoană minunată și o prietenă. Toate cele bune, Simo,” a fost reacția emoționantă scrisă de Darren Cahill la aproximativ 10 ore de la momentul postării mesajului de către Simona Halep.

no, thank you Simo for allowing me to take an incredible ride on your journey with you. I remember this photo above like it was yesterday and it is just one of many amazing memories. A great player but most importantly, a great person and friend. All the best, Simo ????