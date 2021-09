NEWS ALERT Simona Halep a anunțat încheierea colaborării cu Daren Cahill 

"După șase ani minunați în care am lucrat împreună, eu și Daren Cahill am hotărât că este timpul să punem stop colaborării noastre.

Îți mulțumesc D pentru tot, pentru că m-ai transformat într-o jucătoare de tenis mai bună și o persoană mai bună", a fost mesajul transmis de Simona Halep.

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2017: Madrid

2016: Madrid, Bucureşti, Montreal

2015: Indian Wells

