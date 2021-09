CTP face declarația momentului, după despărțirea dintre Halep și Cahill: „Mă așteptam! Nu se mai putea continua așa.”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu se declară nesurprins de hotărârea Simonei Halep de a renunța la serviciile antrenorului australian, Darren Cahill. Potrivit gazetarului, unul dintre motivele decisive ar fi reprezentat de incapacitatea tehnicianului de la Antipozi de a fi prezent la toate partidele jucate de Simona Halep.

În contextul distanței geografice notabile, CTP apreciază că finalul colaborării este de bun augur, și nu survine nicidecum în urma vreunui conflict. Adrian Marcu este propunerea lui Cristian Tudor Popescu pentru Simona Halep în ceea ce privește alegerea următorului antrenor.



"Pentru mine nu este o surpriză, mă așteptam să se întâmple lucrul acesta, bine nu este că se despart Cahill și Halep, dar haideți să ne gândim cât de greu le-a fost amândurora în acești ani în care au realizat lucruri extraordinare împreună. Darren din Australia, Simona din România, fiecăruia i-a fost greu. Lui Darren pentru că trebuia să fie plecat de acasă atâta vreme ca să fie alături de ea, Simona pentru că nu putea să aibă antrenorul lângă ea în toată perioada competițională și în general tot timpul, pentru că așa e bine să fie un antrenor.

Nu se mai putea continua în felul acesta. Sunt convins că cei doi nu s-au despărțit din cauza unei neînțelegeri, ci pur și simplu venise momentul să încheie această colaborare excepțională. Să vedem pe cine va alege Simona acum ca antrenor, dacă o să-l aleagă pe Adi Marcu, cred că va fi o alegere foarte bună. Simte probabil nevoia unui antrenor român, cu care să stea tot timpul. Dar, pe de altă parte, ar putea în momentul de față să își ia chiar ea carnet de antrenor. A adunat atâta experiență, am văzut-o cum a jucat în ultima vreme chiar în condițiile unei accidentări nenorocite, și se vede la ea o maturitate remarcabilă în joc", a explicat Popescu, notează Digi Sport.



"După 6 ani minunați în care am lucrat împreună, Darren Cahill și cu mine am decis că este momentul să punem capăt relației noastre profesionale. Mulțumesc, D, pentru tot, pentru că m-ai făcut să fiu o jucătoare de tenis mai bună, dar și o persoană mai bună.", a scris Simona Halep pe Twitter.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.

Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. ???????????? pic.twitter.com/VOEt4i81Bf